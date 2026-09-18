Ето кой може да срещне България по пътя към европейската титла: Всички 1/8-финални двойки

България излезе като трети от своята група на Евроволей 2026. "Лъвовете" записаха 4 победи - над Северна Македония, Португалия, Израел и Полша, и само 1 загуба от Украйна. На 1/8-финалите националният ни отбор ще срещне този на Германия, която сякаш е затрупана от проблеми. А след изиграването на всики мачове от груповата фаза, вече е ясно кои са потенциалните съперници на България по пътя към европейската титла.

България може да срещне Полша отново съвсем скоро

След третото място в Група В, България ще играе на 1/8-финалите на Евроволей 2026 срещу отборът, който завърши на второ място в Група D. Това е тимът на Германия. Още преди началото на срещата "лъвовете" получиха известно предимство, след като важен за немците играч приключи с участието си на Европейското първенство преждевременно. Ако България победи Германия и се класира за 1/4-финалите, там ще срещне победителят от двойката Полша - Латвия. Актуалният европейски шампион допусна само 1 загуба в групите, която дойде именно срещу "лъвовете" с 2:3 (25:20, 29:31, 23:25, 25:19, 18:20).

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Сериозни съперници очакват България на 1/2-финалите

Ако България преодолее и 1/4-финалите и се класира за 1/2-финал, потокът на "лъвовете" се засича с този на Словения, Сърбия, Белгия и Чехия. Там на 1/8-финалите един срещу друг се изправят двойките Белгия - Чехия и Словения - Сърбия. От другата страна на схемата Италия ще играе срещу Дания, като победителят ще се срещне с триумфиралият измежду Финландия и Гърция на 1/4-финал. Другите два 1/8-финали са оформени от двойките Франция - Португалия и Украйна - Румъния.

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