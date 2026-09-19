"Ахилесовата пета" на България: Грешката, която закопа "лъвовете" срещу Германия на ЕвроВолей 2026

Българският национален отбор отпадна от Европейското първенство по волейбол по най-болезнения начин. "Лъвовете" се докоснаха до 1/4-финалите, след като поведоха с 2:0 на Германия, но допуснаха обрат и загубиха с 2:3 в 1/8-финалния сблъсък в "Арена София". Отборът на Джанлоренцо Бленджини започна много силно и спечели първите два гейма. През третата част германците набраха инерция и поеха инициативата, а грешки на родните волейболисти зачестиха.

България допусна 28 грешки от начален удар

Бундестимът изтръгна четвъртата част по много драматичен начин. България изравни при 24:24 след силен сервис на Симеон Николов и аут на съперника. След видеопреглед се оказа, че има докосване и Германия спечели гейма с 25:23. Така се стигна до решаващ тайбрек. В него напрежението взе връх, тъй като "лъвовете" допуснаха редица грешки от сервис, които се оказаха ключови за крайния успех на бундестима. Последната точка за съперника също бе след начален удар в мрежата на Мартин Атанасов.

ОЩЕ: България е аут от ЕвроВолей 2026! "Лъвовете" полетяха, но бяха безмилостно приземени от Германия

След края на срещата стана ясно, че българските играчи са допуснали 28 грешки от начален удар. Това е повече от един гейм точки, които съперникът е получил без никакво усилие. Проблемът на "лъвовете" на сервис си пролича още в предните срещи на тима, но в сблъсъка срещу Германия изигра основна роля. Докато българите изпитваха сериозни трудности в това отношение, съперникът направи страхотни серии на сервис в последните три гейма от двубоя.

ОЩЕ: Полша прегази 1/8-финалния си съперник и продължава напред на Европейското по волейбол