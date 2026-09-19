Войната в Украйна:

Льо Пен внезапно с остра реторика към Русия: Не може да диктува на Франция

19 септември 2026, 22:42 часа 1165 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Льо Пен внезапно с остра реторика към Русия: Не може да диктува на Франция

Лидерите на крайнодесния "Национален фронт" във Франция Марин Льо Пен и Жордан Бардела изненадващо заявиха, че Русия не може да се опитва да влияе на френската политика чрез "сплашване, заплахи, дестабилизация или психологически натиск". Това се казва в изявление на партията, публикувано на сайта й днес, 19 септември. "Никаква провокация, никаква тайна операция, никакви дестабилизиращи действия не трябва да водят до това Франция да улеснява военните цели на Русия в Украйна", се казва още там.

Изявлението идва ден след срещата в Елисейския дворец, на която Бардела е присъствал и на която са били обсъждани геополитическите кризи, пред които е изправена Франция.

В същото време Льо Пен и Бардела заявиха, че френската политика спрямо Украйна трябва да остане предмет на демократичен дебат като дискусиите трябва да включват "размера на финансовата подкрепа и условията на тази подкрепа". "Тези дебати са легитимни. Чуждестранният натиск не е", се отбелязва също в изявлението.

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Посочва се и, че изземването от Москва на активи на европейски компании, опериращи в Русия, включително Auchan и Nestlé, е "враждебен акт". Путин национализира активите на 3 чужди компании, сред които Nestlé 

Изявлението е забележително, като се има предвид, че Льо Пен е критикувана от години за близостта си с Москва.

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Марин льо Пен Франция Русия Жордан Бардела
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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