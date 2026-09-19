Полша прегази 1/8-финалния си съперник и отново чака България на Европейското по волейбол

Действащият шампион се съвзе от поражението от България в последния си мач и започна елиминациите по категоричен начин. Полша премина без проблеми през Латвия и се класира за 1/4-финалите на Европейското първенство по волейбол. Отборът на Никола Гърбич надделя с 3:0 (25:17, 25:16, 25:16) над своя съперник в 1/8-финалите. Сега шампионите очакват победителя от двойката България - Германия в следващата фаза на турнира.

Полша прегази Латвия и е на 1/4-финал на ЕвроВолей 2026

"Дружина полска" диктуваше събитията на полето още от първото разиграване и приключи двубоя в столичната "Арена София" за само 71 минути. Превъзходството за водения от треньора Никола Гърбич състав беше осезаемо още в първия гейм, който премина през 8:4 и 18:10, за да приключи при 25:17. Втората част стартира по-равностойно, но високата класа на поляците доведе до разлика от 17:11, която беше развита до 25:16. Третият гейм приключи при същия резултат сериозно преимущество за Полша в атака и на блокада.

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Най-резултатен в полза на победителите стана Томаш Форнал с 19 точки, а съотборникът му Шимон Якубишак добави още 11 точки. Кристерс Ландзанс завърши с 11 пункта за състава на Латвия. България и Германия се изправят един срещу друг от 19:00 часа в събота. Припомняме, че в последния мач от груповата фаза "лъвовете" надделяха над Полша с 3:2 в изключително напрегнат сблъсък.

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