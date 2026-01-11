На фона на спекулации за събиране с брат си: Алекс Николов отново блести за Лубе

Волейболист №2 в света Александър Николов се представи много силно при успеха на Кучине Лубе (Чивитанова) с 3:0 гейма (25:17, 27:25, 30:28) у дома над Сонепар (Падуа) в двубой от 15-ия кръг на италианската Суперлига. Родната звезда изигра пореден отличен мач и стана най-полезен за тима си с 16 точки. Лубе записа девета поредна победа и се изкачи до шестото място във временното класиране.

Най-големият син на Владо Николов не бе единственият българин в залата. Младият Борис Начев защитава цветовете на Падуа, но тази вечер не се появи и остана резерва. Иначе Матиа Ботоло добави още 14 точки за успеха на Чивитанова. Велико Машулович бе на ниво за гостите и завърши с 18 точки.

В следващия, междинен, 16-и кръг Алекс Николов и компания ще са гости на "българския" Гротадзолина, чиито цветове защитават Илия Петков и Георги Татаров. Срещата е в сряда (14 януари) от 21,30 часа българско време.

Всички това се случва на фона на информация на колегите от Sportal.bg за събиране на Алекс с брат му Симеон в един тим. Преди дни старши треньорът на Локомоти Новосибирск, където играе Мони, Пламен Константинов обяви, че Лучано Де Чеко ще замени 19-годишния българин в отбора, ако той напусне. Към момента е ясно, че аржентинският магьосник Лучано Де Чеко вече е подписал договор с Локомотив за следващия сезон, пише Sportal.bg.

Италианският разпределител на Лубе Матия Бонифанте, пък вече е сигурно ново попълнение на руския гранд Зенит (Санкт Петербург), са научили от медията. Това би трябвало да означава само едно - 19-годишният Симеон Николов отива в Лубе. Така братята могат да играят отново заедно в един клуб, след като за последно това го правиха в родния Левски София.