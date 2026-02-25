Докато обират награди за "Спортист на годината": Братя Николови блестят за отборите си

Волейболните звезди на България - Александър и Симеон Николови, изиграха силни двубои за своите отбори. Реализатор №1 на Световното първенство 2025 поведе Лубе Чивитанова към успех с 3:0 (25:21, 25:16, 25:21) над Монца в "българското дерби" от 22-рия кръг на италианския елит. 19-годишният разпределител и неговият Локомотив Новосибирск се наложиха категорично над Факел-Ямал в Новий Уренгой с 3:0 (19:25, 25:18, 25:20) в мач от 27-ия кръг в Суперлигата на Русия.

Победи за Алекс и Мони

Алекс Николов бе над всички с 16 точки (1 блок, 1 ас) за победата над Монца, в чиито редици се подвизават Жасмин Величков и Мартин Атанасов. Ерик Льопки, който игра само до средата на втория гейм, добави още 10 точки. По този начин Лубе остана на 6-о място в крайното класиране с 13 победи, 9 загуби и 40 точки. Така на 1/4-финалните плейофи Николов и компания ще срещнат Итас (Тренто), който приключи на 3-а позиция. Монца завърши 8-и с ще спори с победителя от редовния сезон Перуджа.

Възпитаниците на Пламен Константинов пък записаха 22-ра победа от начало на сезона и с актив от 65 точки (22 победи, 5 загуби) са на четвърто място във временното класиране. Симеон Николов игри отлично цял двубой и записа 7 точки (4 блока, 75% ефективност в атака - +3) и получи оценка 7,3 за играта си, която бе и най-високата в мача.

Любопитното е, че малко след срещата на Симеон и преди тази на Алекс двамата бяха сред основите лица на церемонията "Спортист на годината 2025". По-големият син на Владо Николов остана втори и отстъпи на Карлос Насар, докато Мони се нареди на шеста позиция. Националният тим на България по волейбол пък заслужи отборната награда заради среброто от Световното във Филипините.

