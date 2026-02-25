Спорт:

25 февруари 2026, 23:04 часа 176 прочитания 0 коментара
Докато обират награди за "Спортист на годината": Братя Николови блестят за отборите си

Волейболните звезди на България - Александър и Симеон Николови, изиграха силни двубои за своите отбори. Реализатор №1 на Световното първенство 2025 поведе Лубе Чивитанова към успех с 3:0 (25:21, 25:16, 25:21) над Монца в "българското дерби" от 22-рия кръг на италианския елит. 19-годишният разпределител и неговият Локомотив Новосибирск се наложиха категорично над Факел-Ямал в Новий Уренгой с 3:0 (19:25, 25:18, 25:20) в мач от 27-ия кръг в Суперлигата на Русия.

Победи за Алекс и Мони

Алекс Николов бе над всички с 16 точки (1 блок, 1 ас) за победата над Монца, в чиито редици се подвизават Жасмин Величков и Мартин Атанасов. Ерик Льопки, който игра само до средата на втория гейм, добави още 10 точки. По този начин Лубе остана на 6-о място в крайното класиране с 13 победи, 9 загуби и 40 точки. Така на 1/4-финалните плейофи Николов и компания ще срещнат Итас (Тренто), който приключи на 3-а позиция. Монца завърши 8-и с ще спори с победителя от редовния сезон Перуджа.

Възпитаниците на Пламен Константинов пък записаха 22-ра победа от начало на сезона и с актив от 65 точки (22 победи, 5 загуби) са на четвърто място във временното класиране. Симеон Николов игри отлично цял двубой и записа 7 точки (4 блока, 75% ефективност в атака - +3) и получи оценка 7,3 за играта си, която бе и най-високата в мача.

Любопитното е, че малко след срещата на Симеон и преди тази на Алекс двамата бяха сред основите лица на церемонията "Спортист на годината 2025". По-големият син на Владо Николов остана втори и отстъпи на Карлос Насар, докато Мони се нареди на шеста позиция. Националният тим на България по волейбол пък заслужи отборната награда заради среброто от Световното във Филипините.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
