Случва се! Алекс и Мони Николови се събират в един отбор!

Волейболните звезди на България Александър Николов и Симеон Николов се събират в един отбор! Новината съобщават колегите от Sportal.bg, според които от следващия сезон братята ще играят заедно в италианския гранд Кучине Лубе Чивитанова. Там в момента се подвизава по-големият син на Владо Николов - Александър, а напоследък се заговори за напускането на Мони от руския Локомотив Новосибирск.

Преди дни старши треньорът на "железничарите" Пламен Константинов обяви, че Лучано Де Чеко ще замени Симеон Николов в отбора, ако той напусне. Към момента е ясно, че аржентинският магьосник Лучано Де Чеко вече е подписал договор с Локомотив за следващия сезон, пише Sportal.bg.

Италианският разпределител на Лубе Матия Бонифанте, пък вече е сигурно ново попълнение на руския гранд Зенит (Санкт Петербург), са научили от медията. Това би трябвало да означава само едно - 19-годишният Симеон Николов отива в Лубе. Така братята могат да играят отново заедно в един клуб, след като за последно това го правиха в родния Левски София.

Струва си да се отбележи обаче, че наскоро Владимир Николов коментира темата: "Трудно е да играят заедно в Италия – значи този отбор трябва да има нужда от посрещач и разпределител. В Русия е още по-трудно, защото пък там има място само за по двама чужденци. Не знам дали изобщо е добре да играят заедно. Факт е, че Матия Бонифанте в Лубе не играе толкова добре. Миналата година обаче Лубе игра финал и взе купата, а той беше на 20 години. Аз ако взимам решенията в Лубе едва ли ще търся чужденец вместо моя собствен кадър италианец на високо ниво. Мони още февруари месец ще седне да преговаря с Локомотив дали ще продължи с тях”, каза той в студиото на Sportal.bg. 

Джем Юмеров
