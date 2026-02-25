Любо Ганев: „Изпреварихме времето с тези успехи, но се радвам“

Днес, на 25 февруари, се проведе церемонията „Спортист на годината 2025“. Най-големите спортни фигури на България, претенденти за титлата Спортист на годината, треньори, президенти на спортните федерации и много други специални гости дадоха мнението си за миналата спортна 2025 г. Именно президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев беше един от тях. В интервю пред колегите от „Sportal“ той сподели, че националният ни отбор е изпреварил времето си със сребърния медал от Световното първенство във Филипините.

Любо Ганев: „Това беше една политика, която започнахме още от 2020 г.“

Ето какво каза Любо Ганев: „Аз бях кръстил 2025 г. „Годината на волейбола“. Направихме страхотни неща. Това беше една политика, която започнахме още от 2020 г. Целта ни беше малко по-нататък да покажем тези резултати, но се радвам, че изпреварихме времето и преди всичко, че успяхме да зарадваме хиляди хора по улиците и площадите. Никога не съм виждал толкова хора на площада да подкрепят някого, така че се радвам, че свършихме това страхотно нещо“.

„Надявам се да повторим успехите“

Любомир Ганев изрази и надеждата си българския волейбол да повтори успехите си и през 2026 г.: „От 2026-а очаквам поне същите успехи като 2025-а, искаме да направим нещо повече от 2025-а. Имаме много интересни първенства. Предстои ни Волейболна лига на нациите. Интересът е огромен. Надявам се да повторим тези успехи“.

