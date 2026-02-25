Правителството на Гюров:

Любо Ганев: „Изпреварихме времето с тези успехи, но се радвам“

25 февруари 2026, 18:36 часа 244 прочитания 0 коментара
Любо Ганев: „Изпреварихме времето с тези успехи, но се радвам“

Днес, на 25 февруари, се проведе церемонията „Спортист на годината 2025“. Най-големите спортни фигури на България, претенденти за титлата Спортист на годината, треньори, президенти на спортните федерации и много други специални гости дадоха мнението си за миналата спортна 2025 г. Именно президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев беше един от тях. В интервю пред колегите от „Sportal“ той сподели, че националният ни отбор е изпреварил времето си със сребърния медал от Световното първенство във Филипините.

Любо Ганев: „Това беше една политика, която започнахме още от 2020 г.“

Ето какво каза Любо Ганев: „Аз бях кръстил 2025 г. „Годината на волейбола“. Направихме страхотни неща. Това беше една политика, която започнахме още от 2020 г. Целта ни беше малко по-нататък да покажем тези резултати, но се радвам, че изпреварихме времето и преди всичко, че успяхме да зарадваме хиляди хора по улиците и площадите. Никога не съм виждал толкова хора на площада да подкрепят някого, така че се радвам, че свършихме това страхотно нещо“.

Още: След спряното финансиране от ММС: Ръководството на БОК търси 1,5 милиона евро

Любо Ганев

„Надявам се да повторим успехите“

Любомир Ганев изрази и надеждата си българския волейбол да повтори успехите си и през 2026 г.: „От 2026-а очаквам поне същите успехи като 2025-а, искаме да направим нещо повече от 2025-а. Имаме много интересни първенства. Предстои ни Волейболна лига на нациите. Интересът е огромен. Надявам се да повторим тези успехи“.

Още: Невероятна 2025 г. за българския волейбол! Очакваме Европейското в София през 2026 г.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Национален отбор по волейбол БФВ Любо Ганев
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес