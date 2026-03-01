Треньор №1 на България разкри основната цел на националния отбор по волейбол

Треньор номер 1 на България за 2025 година Джанлоренцо Бленджини даде обширно интервю за предаването "Арена Спорт" по Българската национална телевизия. Той разкри основната цел на националния ни тим по волейбол, която си остава класиране за Олимпийските игри Лос Анджелис 2028. Специалистът отказа да определи периода като "златна ера". Италианецът ще бъде удовлетворен, ако "лъвовете" се представят добре в първата фаза на Европейското пред родна публика.

Кико Бленджини: Основната цел остават Олимпийските игри

"Признанието за българския волейбол сега трябва да е отправна точка за бъдещето достигане на още по-големи висини. Нашата основна цел остава непроменена. Класиране за Олимпийските игри Лос Анджелис 2028. Не трябва да се примиряваме с постигнатото дотук", заяви Бленджини за "Арена Спорт".

"Не мога да кажа дали се намираме в златна ера за българския волейбол. Аз по-скоро предпочитам да гледам на нещата по-философски. Това да е началото на един цикъл, който е свързан с цялостното развитие на българския волейбол. И не говоря само за мъжкото направление. Трябва да интегрираме още млади състезатели в представителните отбори. Подрастващите волейболисти на България трябва да продължат успехите", обясни той.

"За да ви отговоря какво би ме накарало да съм удовлетворен, означава, че трябва да направя прогноза за въздуха. Аз не обичам да правя така. Не гледам конкретни позиции и места. Знам, че ще бъда доволен, ако се представим добре в първата фаза на шампионата на Стария континент пред българска публика. Европейското първенство в доста аспекти не отстъпва на световното. В известна степен дори може да е по-сложно. Трябва да предложим най-добрата си версия, защото трудното започва тепърва. Всички отбори ще излизат срещу нас с по-голяма настървеност и заострено внимание", завърши селекционерът на България.

