Капитанът на България пак стана №1: Помогна на клубния си тим да пренапише историята и спечели трофей!

Клубният отбор на капитана на България Алекс Грозданов - Богданка Люблин, спечели историческа първа Купа на Полша по волейбол при мъжете в своята история. Във финала на турнира в Краков Богданка се наложи с 3:0 (25:15, 25:20, 25:20) гейма над Асеко Ресовия Жешув. Централният ни блокировач реализира седем точки за тима си, с което помогна за успеха. Родният ни състезател грабна индивидуален приз и за най-добър на своя пост в хода на надпреварата.

Грозданов заслужи подобна награда и на Световното първенство, на което "лъвовете" завоюваха сребърните медали. Иначе срещата не предложи очакваната интрига и завърши в рамките на 71 минути, но това се дължеше на пълната доминация на тима от Люблин. Богданка имаше повече асове, повече блокове и като цяло по-добра игра в нападение.

За победителите най-резултатен бе Вилфредо Леон с 15 точки. Още 12 добави диагоналът Кевин Сасак, а с 11 завърши Джаксън Йънг. За Асеко с двуцифрен брой точки приключи единствено словенецът Клемен Чебул, който остана с 13. Сасак бе определен за "Най-полезен играч" на Финалната четворка.

Със спечелването на купата Богданка попълни витрината си от трофеи в полския волейбол. През изминалата година отборът взе още титлата в местното първенство, а след това и Суперкупата. През 2025 година играчите на отборът спечели и трофея "Чалъндж къп".

