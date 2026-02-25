Цар волейбол обра наградите на церемонията "Спортист на годината 2025"

Днес, на 25 февруари, се проведе церемонията "Спортист на годината". Освен основната награда, на церемонията се връчиха и още много други, сред които "Треньор на годината" и "Отбор на годината". Свикнали сме футболът да е главният спорт в България и да представлява родината ни на световната сцена. Но през 2025 г. това се промени. Волейблът беше на висота, като Националният ни отбор спечели сребърните медали на Световното първенство във Филипините.

Джанлоренцо Бленджини е Треньор №1 на България за 2025 г.

Логично, треньорът на "лъвовете" Джанлоренцо Бленджини взе наградата за "Треньор на годината". Той сподели, че е развълнуван дори повече от деня, в който с България спечели сребърните медали от световното първенство. Италианският специалист благодари на Българската федерация по волейбол, като каза, че без подкрепата от нейна страна, успехът няма да бъде възможен. Джанлоренцо Бленджини спечели наградата с огромна разлика. Той събра 105 точки, докато вторият Атанас Петров имаше 57.

Националният отбор по волейбол на България е Отбор №1 за 2025 г.

Наградата за "Отбор на годината" спечели Националният отбор по волейбол на България за мъже. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини постигнаха невиждан от 50 години успех, като взеха сребърните медали от Световното първенство във Филипините. На второ място беше отбор, стъпил на световния връх. Националният отбор по волейбол за девойки до 19 години. Те донесоха първото световно злато в историята на българския волейбол за жени.

