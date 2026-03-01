Феноменален Алекс Николов не стигна на Лубе за финал, престижна награда за Мони Николов

Суперзвездата на българския волейбол Александър Николов изигра много силен мач при драматичната загуба на своя Кучине Лубе Чивитанова с 1:3 гейма (25:27, 28:30, 25:17, 21:25) от Рана Верона във втори двубой от 1/2-финалите на Суперкупата на Италия. Пред пълните трибуните в зала "Пала Триест" реализатор №1 на Световното 2025 заби 26 точки (6 аса, 1 блок, 48% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане).

Кучине Лубе Чивитанова загуби от Верона

Матиа Ботоло добави 16 точки (2 блока, 4 аса, 43% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане). За тима на Верона Нумори Кейта реализира 24 точки. Дарлан Соуса пък се отчете с 18. Така Лубе пак не успя да стигне до мач за титлата. Верона, който по-рано тази година спечели Купата на страната за първи път в историята си, се класира и за първия си финал за Суперкупата.

Междувременно по-малкият син от фамилия Николови бе избран за MVP на 27-ия кръг в Суперлигата на Русия на авторитетното онлайн издание "БО спорт". Българският разпределител направи много силен мач при успех на совя Локомотив (Новосибирск) като гост над Факел в Новий Уренгой с 3:0.

Симеон Николов записа 7 точки (4 блока, 75% ефективност в атака - +3) и получи оценка 7,3 за играта си, която бе и най-високата в мача. Той получи наградата и за играч на мача. Също така попадна в Идеалния отбор на 27-ия кръг на Суперлигата.

