Феноменален Алекс Николов не стигна на Лубе за финал, престижна награда за Мони Николов

01 март 2026, 13:06 часа 300 прочитания 0 коментара
Суперзвездата на българския волейбол Александър Николов изигра много силен мач при драматичната загуба на своя Кучине Лубе Чивитанова с 1:3 гейма (25:27, 28:30, 25:17, 21:25) от Рана Верона във втори двубой от 1/2-финалите на Суперкупата на Италия. Пред пълните трибуните в зала "Пала Триест" реализатор №1 на Световното 2025 заби 26 точки (6 аса, 1 блок, 48% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане).

Матиа Ботоло добави 16 точки (2 блока, 4 аса, 43% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане). За тима на Верона Нумори Кейта реализира 24 точки. Дарлан Соуса пък се отчете с 18. Така Лубе пак не успя да стигне до мач за титлата. Верона, който по-рано тази година спечели Купата на страната за първи път в историята си, се класира и за първия си финал за Суперкупата.

Междувременно по-малкият син от фамилия Николови бе избран за MVP на 27-ия кръг в Суперлигата на Русия на авторитетното онлайн издание "БО спорт". Българският разпределител направи много силен мач при успех на совя Локомотив (Новосибирск) като гост над Факел в Новий Уренгой с 3:0.

Симеон Николов записа 7 точки (4 блока, 75% ефективност в атака - +3) и получи оценка 7,3 за играта си, която бе и най-високата в мача. Той получи наградата и за играч на мача. Също така попадна в Идеалния отбор на 27-ия кръг на Суперлигата.

Докато обират награди за "Спортист на годината": Братя Николови блестят за отборите си

