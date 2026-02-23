"Той е по-добър от мен": Огромно признание за Мони Николов от световна волейболна звезда

Младата звезда на българския волейбол Симеон Николов получи огромно признание. Както е известно, по-малкият син на легендата Владо Николов играе в руския Локомотив Новосибирск, където е ключова фигура за успехите на отбора. Миналата година 18-годишният талант, който стана сребърен медалист с "лъвовете" на Световното първенство по волейбол, дори попадна в класацията за най-добър волейболист на планетата. Мони бе удостоен с престижната 6-а позиция от Международната федерация по волейбол.

Огромно признание за Мони Николов от легендата Нимир Абдел-Азиз

Сега качествата на българина бяха отличени от легендата на волейбола Нимир Абдел-Азиз. Нидерландският национал даде интервю за Volleyball Masterclass, в което коментира развитието на Симеон Николов. Той направи не спести суперлативите си по адрес на 18-годишния играч, като дори направи сравнение между своята игра и тази на родния разпределител. Според Абдел-Азис българинът дори е по-добър от него в някои отношения. Той също така смята, че Мони има потенциал да се превърне в световна суперзвезда през следващите 20 години.

Ето какво каза Абдел-Азиз за Симеон Николов:

"Много хора казват, че им напомня за мен, когато бях разпределител - висок, агресивен и винаги търсещ начин да атакува. По отношение на атаката сме доста сходни. Но що се отнася до разпределението, той може би дори и малко по-добър. Ако реши да премине на позицията на диагонал на разпределителя, мисля, че определено би могъл. Но от това, което виждам, той наистина се наслаждава на разпределението - дори повече от мен. Не съм сигурен дали ще смени позицията си. Ако се придържа към разпределението, има потенциал да се превърне в нещо наистина специално през следващите 20 години. Той е все още толкова млад", каза Абдел-Азиз.

Самият Абдел-Азиз е направил прехода между различните позиции, както и тези на разпределител и диагонал, по време на кариерата си. Според него Николов притежава много сходни качества с него, които пък могат да го превърнат в силен играч на много позиции. Нидерландецът, който в момента играе за японския Wolfdogs Nagoya, е спечелил редица големи отличия през последните години. През 2012 година, когато все още играе като разпределител, печели наградата за най-добър на позицията си. Четири години по-късно той се насочва към диагонала и оттогава властва на този пост, като през 2025 година бе избран за най-добър диагонал в Шампионска лига.

