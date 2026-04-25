Не една, а две "сини" титли! Задава се двоен шампионски триумф за Левски за няколко дни

Феновете на Левски може да имат двоен празник през следващата седмица, тъй като не само футболният отбор, но и волейболният отбор на "сините" може да узакони своята титла на България. Възпитаниците на Николай Желязков постигнаха нова победа над Нефтохимик 2010 (Бургас) и вече водят с 2:0 победи във финалната серия, като се нуждаят от още един успех, за да станат шампиони.

Не само футболният Левски, но и волейболният Левски е на мач от титлата

ВК Левски надигра Нефтохимик с 3:0 гейма в "Арена Бургас" пред 1500 зрители, като в отделните части се наложи с 25:18, 25:21 и 25:18. Така Левски се доближи до трета поредна шампионска титла в efbet Супер Волей, като може да я постигне още в сряда - 29 април, когато ще се изиграе третата среща срещу Нефтохимик от финалните серии. Ако ВК Левски отново постигне победа в своята зала "Левски София", ще се поздрави с титлата.

Припомняме, че във финалната серия се играе до 3 победи от 5 мача. За да направи обрат, Нефтохимик няма право на повече загуби. Мачът на 29 април е от 19:00 часа българско време. В същото време футболният Левски също е на един мач от титлата на България. "Сините" се нуждаят от успех срещу ЦСКА 1948 на 2 май от 19:00 часа на стадион "Георги Аспарухов", за да си гарантират и математически титлата.

Това означава, че "синя" България може да има двоен триумф в рамките на само няколко дни, като за футболния отбор успехът е още по-ценен, тъй като бе чакан в продължение на 17 години.

