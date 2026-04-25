Не една, а две "сини" титли! Задава се двоен шампионски триумф за Левски за няколко дни

25 април 2026, 22:58 часа 792 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален сайт на Левски
Феновете на Левски може да имат двоен празник през следващата седмица, тъй като не само футболният отбор, но и волейболният отбор на "сините" може да узакони своята титла на България. Възпитаниците на Николай Желязков постигнаха нова победа над Нефтохимик 2010 (Бургас) и вече водят с 2:0 победи във финалната серия, като се нуждаят от още един успех, за да станат шампиони.

Не само футболният Левски, но и волейболният Левски е на мач от титлата

ВК Левски надигра Нефтохимик с 3:0 гейма в "Арена Бургас" пред 1500 зрители, като в отделните части се наложи с 25:18, 25:21 и 25:18. Така Левски се доближи до трета поредна шампионска титла в efbet Супер Волей, като може да я постигне още в сряда - 29 април, когато ще се изиграе третата среща срещу Нефтохимик от финалните серии. Ако ВК Левски отново постигне победа в своята зала "Левски София", ще се поздрави с титлата.

ВК Левски

Припомняме, че във финалната серия се играе до 3 победи от 5 мача. За да направи обрат, Нефтохимик няма право на повече загуби. Мачът на 29 април е от 19:00 часа българско време. В същото време футболният Левски също е на един мач от титлата на България. "Сините" се нуждаят от успех срещу ЦСКА 1948 на 2 май от 19:00 часа на стадион "Георги Аспарухов", за да си гарантират и математически титлата.

Това означава, че "синя" България може да има двоен триумф в рамките на само няколко дни, като за футболния отбор успехът е още по-ценен, тъй като бе чакан в продължение на 17 години.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
