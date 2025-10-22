Докъде ще стигне Пеевски в завладяването на държавата? Анкетата на Actualno.com

Не че ако българската държава не е завладяна лично от Пеевски, това означава, че е свободна и независима. И не за пръв път някой иска да сложи ръка върху всичките ресурси. Въпреки това обаче успешно се приближаваме до изключително висока концентрация на власт в ръцете на един-единствен човек - такава, каквато никога преди не е имало и то в осеяния с корупция преход. Макар засега уговорката между Борисов и Пеевски да гласи, че вторият ще подкрепя властта без да има постове в нея, посоката изглежда ясна. И тревожна.

Затова в днешната анкета питаме нашите читатели:

Докъде ще стигне Пеевски в завладяването на държавата?

Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com, ето какви са резултатите от предишното ни допитване.

В него зададохме въпроса:

Кой е виновен за кризата с боклука в София?

14 % (351 гласа) са на мнение, че в основата на проблема стои кметът Терзиев и неговата недалновидност да се справи със ситуацията.

3 % (84 гласа) смятат, че това са самите софиянци, които нямат никаква екологична култура и все още нямат изградени навици да събират отпадъците си правилно.

82 % (2032 гласа) посочват като главен виновник мафията, която рекетира столичани от десетки години.

А сега питаме:

Докъде ще стигне Пеевски в завладяването на държавата?

а) Дотук. Вече постигна максимума - втора политическа сила.

б) Министър-председател.

в) Срещу него ще избухнат протести, както стана и преди.

