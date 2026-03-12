Делюзията "Туристи няма, държавата да плаща"

Военният конфликт в Близкия изток донесе още едно главоболие на властта.

Не стига, че цялата страна е в чуденка дали Иран няма да ни вземе на мушка заради американските самолети на летище "София", а сега трябва да се погрижим да компенсираме и горките хотелиери, на които им били отменени резервации.

Исканията държавата да компенсира туризма

Още преди дни в Банско се разскачаха, че имали много планирани нощувки на израелски туристи, които обаче заради притеснения да пътуват в тази напрегната ситуация, масово отменяли резервациите си. И понеже това е крайно нечестно, е хубаво държавата да поеме разходите за персонал на хотелите за поне 2 месеца, че иначе Банско ляга и умира.

Вдъхновени от тази идея, в същия хор се включиха и от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). Те стигнаха по-далеч. Не просто поискаха от държавата компенсации. Първо, заявиха, че даже е в интерес на властта да им даде пари, защото, видиш ли, иначе ще си съкратят персонала и тогава държавните пари пак щели да бъдат похарчени, но за социални помощи. И за държавата е много по-добре да плати на туризма, ако не иска да плаща помощи.

Второ, хотелиерите и ресторантьорите поискаха държавата да им помогне, за да се привлече българския турист обратно в България. Властта някак трябва да убеди българите, че не им е по-евтино да идат на ски в Алпите и не им е по-евтино да ядат пица в Италия, ами е редно да си ваканцуват у нас.

Наглост и делюзия

Че държавата трябва да се грижи за туризма, трябва. Че трябва да го улеснява, трябва. Но чак да го издържа, е крайно нагло искане.

Първо българската държава с нищо не е виновна, че Иран мята бомби по региона, за да бъде държана финансово отговорна към който и да е бранш.

Второ, крайно време е родните хотели и заведения да разберат, че хората гласуват с джоба си.

Когато ски ваканцията в Алпите излиза по-евтино от Банско и Боровец, където освен всичко друго, се съсипваш и от чакане за лифт, държавата не е виновна. Когато кафето и чаят по българските писти са по-скъпи от австрийските, държавата не е виновна. Когато едно семейство трябва да даде между 300 и 500 лв. за нощувка в приличен хотел и половин кола пари за море, държавата не е виновна. Държавата не е виновна и когато сметката в ресторант у нас е все едно си в Рим или Мадрид. За конкуренцията на гръцкото море няма изобщо да отваряме темата.

Частният бизнес е частен навсякъде и ценообразува свободно навсякъде. У нас в последните години започна да ценообразува толкова свободно, че вече няма значение дали почиваш във Велинград, Банско, Сапарева баня или Кранево. Цените са сходни, все високи.

И няма държавна реклама и мярка, способна да компенсира това. Когато гласуваш с джоба си, комфорта, безопасността на децата си и свободното си време, патриотизмът остава на заден план. Българите обичаме красивите места в страната ни, но не обичаме да ни правят на глупаци. Ако туристическият бранш търси виновник за кризата, в която е изпаднал, да погледне в огледалото.

Първо, никой не е казал, че в България трябва да има толкова много хотели. Второ, да се изнудва държавата, че ако не плати компенсации, ще ѝ се наложи да плаща помощи, е арогантно. И трето, хотели и ресторантьори явно живеят в делюзията, че държавата им е не партньор, а осиновител. И трябва да им дава джобни, трябва да ги дотира, защото хотели за 500 лв. нощувката не могат да преживеят 2 месеца без израелски туристи.

Оправданието винаги е едно и също - поскъпва ток, поскъпват горива, вдигат се заплати. И цените се помпат всяка година с изпреварващи инфлацията темпове. Родният туризъм гордо може да обяви, че е равностоен на европейския. По цени.

Ние сме най-зле

Апропо, в много по-тежка ситуация, заради по-голямата си близост до конфликта, са Гърция и Кипър.

Там в последната седмица браншовите организации в туризма също излязоха с позиции. Но лайтмотивът, за разлика от истерията у нас е, че засега има умерен отлив на туристи, положението не е толкова страшно и може и да бъде овладяно, ако кризата приключи бързо. И никой не е споменал за искания държавата да плаща компенсации. Будали.

Автор: Десислава Любомирова