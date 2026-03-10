Земята на насилието

1

Тази година Северна Македония посрещна Осми март - Деня на жената и майката - с тъмен, черен воал над душата си. Самоубийството на младата майка Ивана и шестгодишното ѝ дете отвори отново безкрайната дискусия за насилието срещу жените в страната ни, за фемицида, но и за насилието срещу хората като цяло като част от нашето съществуване. И не че тази страна не познава насилие, за още и всякакви видове насилие. Но новата ера, културното развитие и пробивът на социалистическите идеи, поне правно, изравниха правата на мъжете и жените, така че актът на насилие срещу жените се превърна в деяние, наказуемо от закона. Поне пред закона, ако не и в действителност, жените са равни с мъжете. Останалата работа по по-нататъшното регулиране на ситуацията остава на нашето съзнание и съвест и най-вече на силата и правните механизми на държавата.

Да, държавата е в основата на всички блага, но и на всички нещастия на един народ - зависи за кого е и каква е. Ето защо някои от нас се опитват да я укрепят и да се радват на нейните блага, докато други се борят конвулсивно да я съборят и да формират нова - според собствения си въображаем модел. Нито първите, нито вторите винаги успяват... ако успеят, тази държава обикновено се превръща в карикатура на тяхната визия. В османско време, с благословията на държавата, мюсюлманите са тероризирали (или експлоатирали, както щете) “гяурите“, след това ранният капитализъм и нацизмът въведоха расова експлоатация и насилие на расова основа, а накрая социализмът, реализиран чрез еднопартийна система, въведе свирепа партийна диктатура на малцината „избрани“ над многобройните поданици. И в трите случая държавата е била инициатор и основател на това законно насилие, основано на правото на по-силния. Така е и до днес...

Македония е усещала последствията от всякакви видове насилие през цялата си история и днес е изправена пред насилие, основано на неравенство между половете и национални различия. През целия 20-ти век на територията на Македония са водени три локални и две световни войни, а терорът в определени моменти е достигал епични размери. През последните дни повечето разговори са за фемицидно насилие и насилие, основано на половото многообразие, но над главите ни виси друг тъмен сегмент от терора, редовно подхранван от политици и техните говорители. Това е насилието срещу хора от национален произход.

Република Северна Македония се представя като държава на национално и религиозно равенство и толерантност, но когато става въпрос за една етническа група - македонските българи, тези термини не важат. Тя е група с признати национални и религиозни права още от времето на Османската империя през 19 век, но след 1918 г., след сръбската окупация, тази етническа група, макар и най-многобройната в страната, е преследвана, гонена и убивана без никакви законови пречки. По-точно, с изключение на периода 1941-44 г., когато македонските българи са имали всички права. В целия период от 1918 до 1941 г. и от 1944 г. до наши дни македонските българи са били обект на открита и наказателна омраза, стигма и заплахи. Всичко това в историческа приемственост от полицейските институции в кралска Югославия, през Титова Югославия, до днешната Независима Република (Северна) Македония. Политиката на денационализация на македонските българи е била основният инструмент в ръцете на репресивния апарат, както в двете Югославии, така и в новата Северна Македония.

Упоритостта на македонските българи доведе до сформирането на няколко културно-просветни дружества и два клуба в Битоля и Охрид. Независимо от спорния характер (или не?!) на имената им, откриването на национално-образователния процес беше посрещнато “на нож“ от властите! Първо дойдоха обидните квалификации, а след това, след известно време, използвайки старите изпитани методи, се премина към насилие. Така завърши случаят с Пендиков и заминаването му в София за лечение на тежките му наранявания, както и опожаряването на Клуба в Битоля. Съдебният изход е своеобразна бурлеска на македонското правосъдие; “случаят Пендиков“ все още няма съдебен изход, а съдебният изход по делото с Клуба в Битоля е трагикомичен фарс на цялото македонско общество. В този случай един обикновен, сравнително непознат, средностатистически певец се превърна в медийна звезда с безпрецедентен кариерен скок! Македонското общество мълчаливо следеше събитията по този случай, възхищавайки се на кариерата на певеца-подпалвач, без да усеща, че това е началото на края на правовата държава и началото на насилствената, авторитарна политика на това правителство. Последиците все още са неясни, но резултатът е видим - пълно пренебрежение на върховенството на закона и човешките права.

Това правно отсъствие на македонската държава през последните няколко дни доведе до втори опит за насилие и вероятни щети срещу клуба в Битоля. Българското Министерство на външните работи също реагира. Това е само предупреждение. В същото време, нов, млад бандит, с качулка на главата, копнее за славата си на патриот, нещо като копие на предишния подпалвач-певец. Нещо повече, изявленията на министър-председателя на Северна Македония Християн Мицковски, че “докато аз съм министър-председател, българите няма да влязат в Конституцията“, са обикновен блъфиращ популизъм. Той знае, че нито българите ще изчезнат, нито ще бъде вечен министър-председател... и дори да беше така, неговата вечност е дълга колкото един живот, а присъствието на българите тук е исторически факт, надживял царе, крале и куп министър-председатели. Това са два различни критерия.

Самоубийството на младата майка Ивана и шестгодишното ѝ дете предизвика вълна от възмущение и протести. Но това е само върхът на айсберга на некомпетентността и бездействието на държавните институции, но преди всичко на безнаказаността на част от гражданския елит. Самодостатъчността от принадлежност към управляващата партия завършва със самочувствие в собствената безнаказаност. Затова имаме случаи на побой над възрастни хора от улични бандити, както и редица необясними или съдебно “саботирани“ случаи. Страната ни е подредена, призната от всички, със стабилни граници и член на НАТО, но с мъртви, мъртви институции и стигматизация на определени етнически категории македонски граждани, най-открито проявена спрямо македонските българи. Албанците решиха въпросите за своята стигматизация и отхвърляне на държавно изграждане “с пушка в ръка“. Насилието срещу македонските българи се е запазило в институционализираната си форма и до днес.

Смешни са “мокрите сънища“ на някои от македонските лидери, че „истинският“ лидер на РСМ е сръбският президент Вучич. Това е просто илюзия за непродуктивни отношения север-юг… Вучич не е истинският президент дори у дома, в Сърбия. Мицкоски все още е единственият и истински министър-председател, но не може да си вземе поука от северния си съсед.

Във всеки случай, македонските българи ще влязат в конституцията на РСМ с всички права, както другите общности. Страната ни ще влезе в ЕС с всички прерогативи, независимо как ще се развият събитията на настоящите бойни полета в Украйна и Близкия изток. Ще бъде с Мицкоски или без него… във всеки случай, насилствените методи на неговото управление ще бъдат предмет на поука за бъдещите поколения. Ако те могат да се справят с това, и дори “след него“, имат моите поздравления.

Самоубийството на Ивана и детето ѝ е само пролука в “портите на ада“. Времето ще покаже истината за нашата леност, отказа ни да се присъединим към съвременните европейски и световни тенденции и идолопоклонството ни към лидери, които отдавна нямат доверие нито сред своите, нито в световните институции. И Мицковски ги прегръща..

Златните идоли не бива да се пипат, каза сръбският философ Никола Милошевич, защото позлатата остава в ръцете...

Той мислеше за Тито, Сталин и някои други... само за голо желязо.

На жените в Северна Македония и по света, честит 8 март. Почит към жертвите на фемицида и жертвите на тоталитарните режими по света.

Слава на жените-герои от нашето и отминалите времена!

