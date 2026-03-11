Любопитно:

Печелят ли САЩ и Израел войната срещу Иран, или вече затъват в нея? Анкетата на Actualno.com

11 март 2026, 10:17 часа 300 прочитания 0 коментара
Печелят ли САЩ и Израел войната срещу Иран, или вече затъват в нея? Анкетата на Actualno.com

Гръмките имена обикновено идват с обещание за бърза развръзка. Израел нарече операцията си срещу Иран "Ревящ лъв", а САЩ - "Епична ярост". Сценарият изглежда бе за бърза разправа - удар по върха на режима, демонстрация на технологично превъзходство и опит Иран да бъде приключен за няколко дни.

Отговорът на Иран бе асиметричен - той просто направи войната по-скъпа. Затварянето на Ормузкият проток и домино ефектите, които страната може да предизвиква върху цените на петрола, е изключително мощно оръжие. И очакванията за бърза победа могат да затънат в плаващите пясъци на петролната война. 

Затова в днешната анкета питаме нашите читатели:

Печелят ли САЩ и Израел във войната с Иран, или вече се превръщат в губещи?

Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com, ето какви са резултатите от предишното ни допитване.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В него се интересувахме за вашето мнение по въпроса дали смяната на ръководството на МВР при служебното правителство ще доведе до повече прозрачност в идните месеци до изборите. Ето какво заявиха нашите читатели:

526 гласа (68 %) заявиха: "Подкрепям министър Емил Дечев: в него има воля да реформира министерството".

228 гласа (29 %) смятат: "Реваншизмът няма да помогне - по-важно е всички да се фокусират върху провеждането на честни избори".

24 гласа (3 %) са на мнение: "На страната на главния секретар на МВР Мирослав Рашков - много хубаво чете от листа".

А сега питаме за друго:

Печелят ли САЩ и Израел войната с Иран, или вече затъват в нея?

а) Да - надмощието им е очевидно, Иран няма полезен ход. 

б) Не - Иран ги въвлича в скъп и дълъг конфликт, от който няма измъкване.  

Ще се радваме да разберем какво мислите. Може да отговорите ТУК.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Георги Петров
Георги Петров Отговорен редактор
война Иран Анкетата на Actualno
Още от Актуално коментира
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес