Печелят ли САЩ и Израел войната срещу Иран, или вече затъват в нея? Анкетата на Actualno.com

Гръмките имена обикновено идват с обещание за бърза развръзка. Израел нарече операцията си срещу Иран "Ревящ лъв", а САЩ - "Епична ярост". Сценарият изглежда бе за бърза разправа - удар по върха на режима, демонстрация на технологично превъзходство и опит Иран да бъде приключен за няколко дни.

Отговорът на Иран бе асиметричен - той просто направи войната по-скъпа. Затварянето на Ормузкият проток и домино ефектите, които страната може да предизвиква върху цените на петрола, е изключително мощно оръжие. И очакванията за бърза победа могат да затънат в плаващите пясъци на петролната война.

Затова в днешната анкета питаме нашите читатели:

Печелят ли САЩ и Израел във войната с Иран, или вече се превръщат в губещи?

А сега питаме за друго:

Печелят ли САЩ и Израел войната с Иран, или вече затъват в нея?

а) Да - надмощието им е очевидно, Иран няма полезен ход.

б) Не - Иран ги въвлича в скъп и дълъг конфликт, от който няма измъкване.

Ще се радваме да разберем какво мислите.

