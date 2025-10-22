Войната в Украйна:

Пеевски се договори с Борисов, ще продължи да подкрепя кабинета, но няма да участва в него

Лидерите на ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски проведоха среща тази сутрин в Народното събрание. На разговорите присъстваха и ръководствата на парламентарните групи на двете партии, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ на официалната страница на партията във Facebook.

Според разпространеното съобщение, "ДПС - Ново начало" ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението до изтичането на пълния мандат на правителството.

Двете парламентарни групи са се обединили около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа. "ДПС - Ново начало" няма да участва в изпълнителната власт, нито в ръководството на парламентарните комисии, уточняват от ГЕРБ. Още: Защо Борисов избухна, а Пеевски предпочита Желязков за премиер: Говори Боряна Димитрова (ВИДЕО)

Борисов и Пеевски са потвърдили ангажимента си към изпълнението на договорената законодателна и управленска програма, целяща стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата. 

В съобщението се подчертава и поетата политическа отговорност за гарантиране на пълен управленски мандат, съобразен с евроатлантическата ориентация на България.

Как се стигна дотук?

До това решение се стигна след обвиненията на Бойко Борисов срещу коалиционните му партньори, че са поделили министерствата "на концесия" и се разпореждат с повече ресурс, отколкото им се полага по броя на депутатите. Поиска и смяна на Наталия Киселова (БСП) като председател на парламента.

В същото време Борисов направи опит да официализира участието на "ДПС - Ново начало" в правителството и Народното събрание под натиска на Пеевски - ход, който явно даде обратен ефект. Още: "ГЕРБ се преориентира към нов патрон. Пеевски във властта ще отприщи протести" (ВИДЕО)

На 20 октомври санкционирания по "Магнитски" депутат обяви, че е говорил с премиера и е потвърдил подкрепата си. По думите му "не искал нищо" от разпределението на постовете, но нямало да позволи смяна на министър-председателя Росен Желякзов - сигнал къмБорисов, който многократно е намеквал, че иска да се върне начело на кабинета.

