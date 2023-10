Ужасяваща верижна катастрофа в Египет, с много жертви (ВИДЕО)

Катастрофата е станала на около 132 километра северно от столицата Кайро. Изтичане на масло от един автомобил е довел до нещастието - поне това е първоначалната версия, която се цитира в местни информационни източници.

Още: Заради прашна буря: Десетки автомобили катастрофираха в САЩ, има загинали и ранени (ВИДЕО)

Според Daily Mail, в катастрофата са замесени и леки автомобили, и поне един автобус.

Жестока верижна катастрофа в Русия (ВИДЕО)

A multi-vehicle crash in Egypt’s Beheira governorate kills 28 and wounds 60 others pic.twitter.com/LuTJoFWYmp