Американски ученици колят животни в час (СНИМКА)

В гимназия "Мейсвил" от 2022 г. насам се предлага клас от фермата до масата от учителката по семейни и потребителски науки Ейми Канак и учителката по земеделие Бранди Елис.

Учениците се научават да ловуват, колят и идентифицират животински органи, обработват събраното месо и да го подготвят за готвене като част от програмите, предлагани от бъдещите фермери на Мисури.

"Това ги принуждава да излязат малко от зоната си на комфорт", каза Елис пред New York Times, добавяйки, че класовете са важни, тъй като американците се борят с нарастващите сметки за хранителни стоки.

Средностатистическото американско домакинство харчи 1080 долара на месец в магазина за хранителни стоки, а в златния щат Калифорния средното домакинство харчи 297,72 долара за дреболия. ОЩЕ: Учени предлагат да ядем змийско: Как месото от питон може да ни влезе в менюто

