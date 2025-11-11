Войната в Украйна:

Американският сенат с първи стъпки към прекратяване на бюджетната блокада

11 ноември 2025, 00:32 часа 339 прочитания 0 коментара
Американският Сенат гласува споразумение, което е първа крачка към преодоляване на бюджетната парализа. Пробивът стана възможен, след като републиканците успяха да привлекат гласовете на няколко демократи. Трябва обаче да бъдат преодолени още редица препятствия, включително вот в Камарата на представителите, преди окончателен пробив, който ще позволи деблокиране на федералните институции и услуги. Сенатът вече се събра за продължаване на дебатите.

Вотът в Сената е първа процедурна стъпка към намиране на компромис за финансиране на федералното правителство, след като то остана без пари на 1 октомври. Настоящата бюджетна парализа, или така нареченият „шътдаун“, е най-продължителната в американската история и само до преди ден компромис не се очертаваше. До него се стигна след междупартийни преговори, предава БНТ.

Републиканците, които имат мнозинство от 53 на 47 представители в Сената, се нуждаеха от допълнителна подкрепа, за да достигнат задължителния праг от 60 гласа. Осем демократи дадоха гласовете си в замяна на вот през декември за удължаване на здравните субсидии.

„Направихме голяма стъпка, за да защитим здравните грижи за десетки милиони американци в замяна на финансиране до 31 януари. Споразумението възстановява на работа хиляди уволнени федерални служители и осигурява изплащане със задна дата за времето на "шътдауна" на други повече от милион. Предлагат се три двупартийни проекта за финансиране – на селското стопанство и на Агенцията за храни и лекарства, за военно строителство и за ветераните, както и за законодателната власт. Възстановява се истински двупартиен бюджетен процес“, каза Джийн Шахийн, сенатор–демократ от Ню Хемпшър.

Високопоставени демократи критикуваха остро колегите си, които подкрепиха републиканците, че не са получили достатъчно в замяна. Освен това договореното финансиране до края на януари вещае нов „шътдаун“ в началото на следващата година.

„Никога няма да се съгласим да дадем значителни суми или каквито и да било пари на затворници, нелегално пребиваващи, дошли в нашата страна. Мисля, че демократите го разбират“, категоричен бе американският президент Доналд Тръмп.

Предстои да се намери компромис и с вота в Камарата на представителите. Процесът трябва да завърши с подпис на президента Тръмп.

Елин Димитров
