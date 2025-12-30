Лайфстайл:

Мир, стабилност и икономически растеж: Вучич очерта приоритетите си за 2026 г.

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че през новата 2026 година Сърбия ще стреми към мир, стабилност и икономически растеж. Вучич направи това изявление по време на годишната си пресконференция, която се предава онлайн. „Първата цел е мир и стабилност, а втората е да имаме най-добрата година в историята на Сърбия по отношение на икономиката“, каза той и добави, че се гордее, че "въпреки многобройните незаконни събирания (антиправителствените протести, оглавени от студенти – бел. ред.), успяхме да запазим мира и стабилността".

В Сърбия повече от година се провеждат масови протести след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути бетонната козирка на жп гарата и 16 души загинаха, а един бе тежко ранен, припомня БТА. Протестиращите издигат антикорупционни искания, настояват виновните да понесат политическа и съдебна отговорност, обвиняват полицията в прекомерна употреба на сила и искат провеждането на предсрочни избори.

По време на годишната си пресконференция тази вечер президентът Вучич обяви, че сръбските полицейски части ще бъдат екипирани "несравнимо по-добре" през следващия период, както и че се очаква допълнително увеличение на заплатите на полицейските служители. „Това е от изключителна важност за нас от гледна точка на възпиране както на потенциални външни агресори, така и на възпиране на организирани престъпни групи от извършване на най-тежките престъпления на територията на страната ни“, каза Вучич.

По негови думи в Сърбия има значително влияние от престъпни групировки от Черна гора, Косово, Босна и Херцеговина, Хърватия и други части на бивша Югославия, но и от региона като цяло на Югоизточна Европа. 

Вучич подчерта, че държавата купува всичко за армията и че гражданите могат да се чувстват сигурни. Той обяви увеличение на броя на войниците в специалните части и заяви, че освен редовните увеличения на заплатите, от януари ще има и други увеличения. „Сърбия ще продължи политиката си на военен неутралитет, политика на мир в региона, придържайки се към Устава на ООН и резолюциите на ООН, не само по въпроса за Косово и Метохия, но и по всички други кризи по света“, заяви сръбският президент.

Вучич каза, че Сърбия е закупила днес 55 милиона евро на валутния пазар и добави, че в края на годината обменният курс на еврото е бил 117,28 динара и отправи критика към медии, които са разпространили неточна, по думите му информация, че има недостиг на чуждестранна валута в страната. Той обеща увеличение на минималната работна заплата и пенсиите, както и изграждане на пътища и други инфраструктурни проекти в Сърбия. Вучич обяви, че страната е сред 20-те процента държави, подготвени за изкуствения интелект, и че това ще донесе огромно предимство в бъдеще.

Той говори и за националната петролна компания на Сърбия НИС, която от 9 октомври е под американски санкции. В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания в Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром". Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но едва в края на ноември руската страна обяви, че е готова да продаде своя дял.

Унгарската петролна компания МОЛ е един от купувачите за част от руския дял, но подробности за сделката все още не са известни.

На 2 декември сръбската петролна компания НИС обяви, че е започнала да затваря производствените си мощности в рафинерията в северния сърбски град Панчево поради недостиг на суров петрол. „Който и да поеме националната петролна компания НИС, ще трябва да я управлява, и рафинерията в Панчево трябва да работи – това е нашето условие“, каза сръбският президент. „83 дни сме без капка петрол, преминала през нефтопровода, и поддържаме пълна енергийна стабилност. Всичко е извънредно за нас, защото харчим резервите, които с мъка събирахме. Но представете си, ако Дунав замръзне или нивото на водата падне, не можем да компенсираме доставките, особено с дизел, и без друго не можем да внесем 6000 тона дизел“, каза Вучич.

Елин Димитров
