Авария под Ламанша спря влаковете между Великобритания и Европа

30 декември 2025, 23:23 часа 186 прочитания 0 коментара
Транспортен хаос възникна на Острова, след като бяха спрени влаковете в тунела под Ламанша. Причината е проблем с електрозахранването, заради който железниците между Великобритания и Европа за часове не се движиха. Токовият удар блокира в тунела и препълнен влак, пътувал за Париж.

Макар поетапно услугите на "Евростар" да бяха възстановени, хората са призовани ако не е наложително, да не пътуват с влак днес, тъй като се очакват сериозни закъснения.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
