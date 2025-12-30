Авария под Ламанша спря влаковете между Великобритания и Европа

Транспортен хаос възникна на Острова, след като бяха спрени влаковете в тунела под Ламанша. Причината е проблем с електрозахранването, заради който железниците между Великобритания и Европа за часове не се движиха. Токовият удар блокира в тунела и препълнен влак, пътувал за Париж.
Още: Пътници във влак останаха блокирани с часове под Ламанша
Макар поетапно услугите на "Евростар" да бяха възстановени, хората са призовани ако не е наложително, да не пътуват с влак днес, тъй като се очакват сериозни закъснения.
Още: Колко е дълъг тунелът под Ламанша
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.