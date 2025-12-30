Зеленски: Ще проведем среща на върха със съюзниците си на 6 януари във Франция

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще проведе среща с лидерите на съюзниците на Киев следващата седмица във Франция, докато дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта се засилват.

Още: Зеленски обясни какъв е вариантът за Донбас, на който Украйна е съгласна (ВИДЕО)

Срещата на върха ще бъде предшествана от среща на съветниците по сигурността от съюзническите страни, написа Зеленски в социалните мрежи, добавяйки: „Планираме я за 3 януари в Украйна“, предаде БГНЕС. „Малко след това ще се проведат дискусии на равнище лидери – срещите са необходими. Планираме ги за 6 януари във Франция“, пише още той.

"Не можем просто така да се откажем от земите си"

По-рано днес Зеленски обяви, че страната му няма да се откаже от териториите си. "Не можем просто така да се откажем от земите си" - това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Fox News, говорейки специално по темата за Донбас. В интервюто Зеленски обаче описа какво може да се случи с Донбас, за да може по тази точка Украйна и Русия да постигнат съгласие.

Още: "Русия иска Украйна да успее": Тъпомерът "Тръмп" няма граници (ОБЗОР – ВИДЕО)

"Сега сме изправени пред въпроса за земите. Това не е (въпрос само) за референдум, парламент или президент. Не можем просто да си тръгнем – това излиза извън рамките на нашето законодателство. Не можем просто да се откажем от териториите си. И това не е само въпрос на закон - там живеят хора, около 300 000 души. Не можем просто да загубим тези хора. Не можем да си тръгнем, защото стотици хиляди са ранени и десетки хиляди са убити. Нещо повече, нашата армия е там.