Зеленски: Ще проведем среща на върха със съюзниците си на 6 януари във Франция

30 декември 2025, 18:16 часа 567 прочитания 0 коментара
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще проведе среща с лидерите на съюзниците на Киев следващата седмица във Франция, докато дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта се засилват.

Срещата на върха ще бъде предшествана от среща на съветниците по сигурността от съюзническите страни, написа Зеленски в социалните мрежи, добавяйки: „Планираме я за 3 януари в Украйна“, предаде БГНЕС. „Малко след това ще се проведат дискусии на равнище лидери – срещите са необходими. Планираме ги за 6 януари във Франция“, пише още той.

"Не можем просто така да се откажем от земите си"

По-рано днес Зеленски обяви, че страната му няма да се откаже от териториите си. "Не можем просто така да се откажем от земите си" - това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Fox News, говорейки специално по темата за Донбас. В интервюто Зеленски обаче описа какво може да се случи с Донбас, за да може по тази точка Украйна и Русия да постигнат съгласие.

"Сега сме изправени пред въпроса за земите. Това не е (въпрос само) за референдум, парламент или президент. Не можем просто да си тръгнем – това излиза извън рамките на нашето законодателство. Не можем просто да се откажем от териториите си. И това не е само въпрос на закон - там живеят хора, около 300 000 души. Не можем просто да загубим тези хора. Не можем да си тръгнем, защото стотици хиляди са ранени и десетки хиляди са убити. Нещо повече, нашата армия е там.

Елин Димитров
