Лайфстайл:

Франция: Няма никакви солидни доказателства, че Украйна е атакувала резиденция на Путин

30 декември 2025, 20:36 часа 320 прочитания 0 коментара
Франция: Няма никакви солидни доказателства, че Украйна е атакувала резиденция на Путин

Твърденията на Кремъл, че Украйна е атакувала резиденция на руския президент Владимир Путин, не се основават на никакви солидни доказателства, в това число и след припокриване на информациите, които ние имаме с нашите партньори. Това заяви днес антуражът на френския президент Еманюел Макрон, предаде Франс прес. "Руските власти, самите те, казват едно нещо за онова, което действително се е случило, а после казват напълно обратното“, допълват от антуража на президента.

Още: Путин не представя доказателства за атаката срещу резиденцията си - защото такава не е имало

Що се касае до продължаването и засилването на руски удари по Украйна, те са сами по себе си предизвикателство срещу дневния ред на президента на САЩ Доналд Тръмп за постигане на мир в Украйна, допълват от антуража на Макрон.

Още: Путин е безсрамен лъжец: Конгресмен разкритикува Тръмп да проверява фактите преди да вярва на Кремъл

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Франция Владимир Путин резиденция Еманюел Макрон война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес