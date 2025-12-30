Франция: Няма никакви солидни доказателства, че Украйна е атакувала резиденция на Путин

Твърденията на Кремъл, че Украйна е атакувала резиденция на руския президент Владимир Путин, не се основават на никакви солидни доказателства, в това число и след припокриване на информациите, които ние имаме с нашите партньори. Това заяви днес антуражът на френския президент Еманюел Макрон, предаде Франс прес. "Руските власти, самите те, казват едно нещо за онова, което действително се е случило, а после казват напълно обратното“, допълват от антуража на президента.

Що се касае до продължаването и засилването на руски удари по Украйна, те са сами по себе си предизвикателство срещу дневния ред на президента на САЩ Доналд Тръмп за постигане на мир в Украйна, допълват от антуража на Макрон.

