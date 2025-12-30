Лайфстайл:

30 декември 2025, 20:07 часа 635 прочитания 0 коментара
Русия удари два търговски кораба, товарили пшеница в Одеса (ВИДЕО)

Русия нанесе удар по два граждански кораба в Одеса. Това съобщиха от военноморските сили на Украйна. В резултат на руската атака по пристанището са нанесени щети на съдовете „Emmakris III” и „Captain Karam”. Те са плавали под флага на Панама и са били в пристанището, за да натоварят пшеница, уточниха от ВМС.

По-рано областната военна администрация в Одеса съобщи, че в резултат на атаката на въоръжените сили на Русия срещу пристанищната инфраструктура е пострадал един човек.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Кораби Одеса руски удари война Украйна
