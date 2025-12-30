Спорт:

Новогодишното шампанско ще горчи на Челси след 30-минутна голова вихрушка (Резултати от Висшата лига)

Челси записа трети пореден мач без победа във Висшата лига! В двубой от 19-ия кръг на английското първенство "сините" завършиха 2:2 у дома срещу Борнемут. Дейвид Брукс откри резултата рано-рано, но Коул Палмър от дузпа и Енцо Фернандес осъществиха пълен обрат до средата на първото полувреме. В 27-ата минута Джъстин Клуйверт възстанови паритета. Така тимът на Енцо Мареска събра 30 точки на петото място. Борнемут е 15-и с 23 пункта.

Още в първите минути гостите показаха, че са дошли на "Стамфорд Бридж", за да тормозят съперника. В шестата минута Брукс изведе "черешките" напред в резултата. След дълго хвърлен тъч крилото топката стигна до крилото, което се възползва от слаба намеса на Санчез. Отговорът не закъсня. Палмър изравни от дузпа, отсъдена с помощта на ВАР за нарушение на Семеньо срещу Естевао. 

Голът придаде импулс на лондончани. Гарначо асистира на Енцо Фернандес, който шутира неспасяемо за 2:1. Темпото продължи да бъде много високо. Грешно отиграване на Чалоба позволи на Клуйверт да възстанови паритета в 27-ата минута. 180 секунди по-късно Фернандес уцели греда директно от корнер. До почивката атаките в двете посоки продължиха, като момчетата на Мареска трябва да съжаляват, че не се разписаха поне още веднъж.

В началото на втората част голове не паднаха, но динамиката бе на завидно ниво. Делап направи голям пропуск с глава. Естевао пък не спря с пробивите си. В 77-ата минута Енцо Фернандес не намери очертанията на вратата от страхотна позиция. В добавеното време Енес Юнал изтърва най-добрия шанс за Борнемут. Ударът му премина на сантиметри от целта.

Резултати от Висшата лига

Бърнли - Нюкасъл 1:3

Челси - Борнемут 2:2

Нотингам Форест - Евертън 0:2

Уест Хям - Брайтън 2:2

