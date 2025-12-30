Най-възрастният футболист в историята няма намерения да спира! На 58 години си намери нов тим

Близо 59-годишният Казуйоши Миура не обмисля да окачва бутонките! Ветеранът е подписал договор за наем с третодивизионния Фукушима Юнайтед. От клуба обявиха сделката във вторник. Крал Казу, както е известен най-възрастният футболен професионалист в света у дома, преди това е играл в четвъртодивизионния Атлетико Сузука. В богатата му визитка личат отборите на Дженоа, Динамо Загреб, с който става шампион на Хърватия, Сантош и Палмейрас.

Казуйоши Миура ще играе във Фукушима Юнайтед

„Страстта ми към футбола ще остане непоколебима и в по-напреднала възраст. Очаквам с нетърпение да се състезавам с пълна отдаденост като член на ФК Фукушима Юнайтед. Нека заедно направим история“, каза нападателят в клубно изявление.

King Kazu keeps on going! 👑



At 58 years old, Kazuyoshi Miura has signed for J3 League side Fukushima United 😱🎌



If he is playing this time next year, he'll be just over a month away from his 60th birthday 🙃 pic.twitter.com/qrrW8n8bAn — OneFootball (@OneFootball) December 30, 2025

Миура заминава за Бразилия на 15-годишен и започва кариерата си през 1986 г., която включва периоди в Сантос и Палмейрас. Обратно в Япония, той прекарва осем години във Верди Кавазаки, пет във Висел Кобе и е във ФК Йокохама от 2005 г., с няколко престоя под наем в други клубове. Играл е също в Португалия, Италия, Хърватия и Австралия.

Той има 89 мача за Япония, отбелязвайки 55 гола, беше избран за Футболист на годината на Азия и Япония през 1993 г. и спечели четири национални титли на родината си.

ОЩЕ: Топ 3 футболисти на България за 2025: Вотът на спортните журналисти на Actualno.com