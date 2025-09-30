Американският ухажор на Путин се готви да напусне поста си при Тръмп

Очаква се специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, който изведнъж се превърна и в основен пратеник на Доналд Тръмп за диалога Русия-Украйна, да подаде оставка в края на годината. Това съобщава пред The Times of Israel неназован американски служител, запознат с въпроса. Уиткоф, който от началото на мандата на Тръмп е негов представител в преговорите за прекратяване на огъня в Ивицата Газа, заема длъжността специален правителствен служител, което ограничава мандата му до около 130 дни. Все пак е възможно подновяване.

Уиткоф се готви да напусне "с достойнство"

Самият Уиткоф се готви да напусне поста си до края на 2025 година, казва представителят, особено след като изглежда, че ще има пробив по отношение на мира в Газа. Тръмп обяви, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е приел последната американска оферта и посредниците очакват отговора на "Хамас". Групировката е призована да се разоръжи, да напусне палестинския анклав и да не участва в бъдещото му управление, както и да освободи всички заложници - общо 48, за 20 от които се счита, че са още живи.

Длъжностното лице, цитирано от The Times of Israel, добавя, че „хората в офиса (на Уиткоф) вече търсят следващата задача“ и че особено ако сделката за Газа бъде сключена, пратеникът ще "се оттегли с достойнство".

Уиткоф няколко пъти от началото на втория мандат на Тръмп в Белия дом се срещаше с руския диктатор Владимир Путин в Москва. Опитът му за уреждане на мир между Русия и Украйна обаче се изразява предимно в повтаряне на кремълските опорки за "първопричините" за войната: В САЩ се притесняват: Стив Уиткоф прегръща руските опорки.