Белият дом обяви членовете на Съвета за мир в Газа

Белият дом обяви списък с членовете на Съвета за мир в Газа, който според плана на президента на САЩ Доналд Тръмп временно ще управлява палестинския анклав, предаде Ройтерс. Самият Тръмп ще застане начело на организацията.

Сред членовете ще бъдат американският държавен секретар Марко Рубио, специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, бившият британски министър-председател Тони Блеър и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър, съобщи Белият дом. Тръмп ще бъде председател на Съвета за мир, съгласно плана, в рамките на който бе постигнато крехкото примирие в ивицата Газа.

Припомняме, че бившият външен министър на България и пратеник на ООН Николай Младенов пое управлението на ивицата Газа във вторник, съобщава Financial Times. Той ще наблюдава работата на 14-членна комисия, съставена от палестински технократи, която ще бъде натоварена с ежедневното администриране на анклава.

