CNN: Българин поема мира в Газа

Стив Уиткоф - специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп, обяви началото на втората фаза от плана за прекратяване на конфликта в Ивицата Газа. Става въпрос за създаването на технократско правителство в анклава, предаде Ройтерс.

Според световната медия CNN българският политик и дипломат Николай Младенов ще бъде назначен на поста директор на Съвета за мир в Газа. Предвижда се този орган да бъде създаден съгласно плана за прекратяване на огъня, представен от Тръмп миналата есен.

Втора фаза от плана за Газа

"САЩ очакват "Хамас" да спази напълно задълженията си, включително незабавното връщане на тялото на последния загинал заложник. Ако не го направи, ще има тежки последици", написа Уиткоф в "X".

Специалният пратеник не даде подробности за новото управление в Ивицата Газа. Белият дом също не даде повече информация.

Източник: Getty Images

Асошиейтед прес пише, че вторият етап от мирния план е съсредоточен върху разоръжаването на групировката "Хамас", предаде БТА. В рамките на тази втора фаза Израел трябва да изтегли войските си, а "Хамас" да се разоръжи и да върне тялото на последния останал заложник.

Младенов лично подбрал новото ръководство

На 8 януари израелският премиер Бенямин Нетаняху също обяви, че Младенов ще бъде генерален директор на Съвета за мир.

Според Ройтерс Младенов лично е подбрал членовете на 14-членния комитет от палестински технократи, които трябва да поемат управлението на Ивицата.

В списъка са представители на частния сектор и неправителствени организации, а начело ще застане Али Шаат - бивш палестински заместник-министър, отговарял за развитието на индустриалните зони, според документ, с който агенцията се е сдобила.

Очаква се нови подробности за бъдещето на палестинската територия да станат известни другата седмица в Давос, съобщи БНТ.