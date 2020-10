Цели 17 % предимство на Байдън пред Тръмп, според проучване

Предизборната борба в САЩ навлиза във финалната си фаза и проучване на Opinium Research и The Guardian показва рекордните 17 процента разлика между кандидата на демократите Джо Байдън и Доналд Тръмп, предава "Фокус".

Според тази анкета около 57% от потенциалните гласоподаватели възнамеряват да гласуват за Байдън, а само 40% казват, че ще гласуват за действащия президент Тръмп. Разликата от 17 пункта е дори по-значителна от тази, регистрирана от CNN по-рано през октомври (57% -41%). Това е почти същото като разликата в президентските избори през 1984 г., когато Роналд Рейгън спечели втората си безусловна победа. Четири години по-късно кандидатът на демократите Майкъл Дукакис изпревари с 17 процентни пункта Джордж Буш, но в крайна сметка бе победен - анкетата беше проведена през юли и Буш имаше достатъчно време да поправи ситуацията.Сега, когато денят за гласуване в Съединените щати е само след три седмици, и след като милиони хора вече гласуват, някои републиканци се страхуват от поражение на изборите за президент, Сенат и Камара на представителите. Ед Ролинс, който съветва комитета за подкрепа на Доналд Тръмп, заяви пред The New York Times: „Политическата среда около президента е ужасна. Това е неравна битка. " На въпрос дали Тръмп може по някакъв начин да поправи ситуацията, Ролинс отговори: „Всичко е фалшифицирано“. Резултатите от социологическите проучвания на Opinium и The Guardian показват, че изминалият месец е бил труден - предвид смъртта на съдията на Върховния съд на САЩ Рут Бадер Гинсбург, катастрофалната реч на президентския дебат на Тръмп и избухването на коронавирус в Белия дом, превърнало президента в пациент - махалото на общественото мнение се наклони решително в полза на демократите.От септември Байдън е спечелил допълнителни пет процентни пункта за сметка на неопределените избиратели. Демократите също успяха да стимулират вече решилите гласоподаватели и сега привържениците на Байдън са по-склонни да гласуват: ако през септември прогнозната избирателна активност на избирателите, които възнамеряват да гласуват за Байдън, е била 75%, но през октомври тя е нараснала до 82%. Бившият вицепрезидент на САЩ е водещ по въпроси като здравеопазването, расовите отношения, заетостта и дори икономиката (45% до 43%), която винаги е била смятана за коронна тема на Тръмп. Репутацията му на успешен бизнесмен беше сериозно накърнена, след като The New York Times анализира данъчните му регистри.Резултатите от социологическите проучвания на Opinium и The Guardian показват също няколко ключови разлики между настоящата надпревара и състезанието през 2016 г., когато Тръмп победи Хилари Клинтън в Избирателната колегия. И Тръмп, и Клинтън в началото бяха непопулярни кандидати. Сега президентът отново има отрицателен рейтинг на одобрение: двама от всеки пет (42%) респонденти категорично не одобряват начина, по който той изпълнява задълженията си на президент. Междувременно Байдън вече има уверено положителен рейтинг - + 18%. Повече от половината (52%) от избирателите одобряват начина, по който той провежда предизборната си кампания.Клинтън се представи слабо, когато избирателите бяха помолени да отговорят на въпроси относно нейната независимост и дали биха искали да пият бира с нея. През 2020 г. избирателите отговарят, че Байдън им вдъхва повече симпатии от Тръмп - 57% до 32%.В допълнение, докато етикетът на Тръмп за 2016 г. „лъжливата Хилари“ и свързаните с него обвинения изглежда са оказали силен резонанс, настоящите усилия на Тръмп да представи Байдън като „психически нестабилен“ изглежда се провалят. Избирателите казват, че 77-годишният Байдън има повече психическа издръжливост от 74-годишния Тръмп - 48% към 44%. Основната база на Тръмп все още му е лоялна и все още ходи на предизборните му митинги. Вече има доказателства, че някои американци са започнали да се отвръщат от Тръмп, включително в колебаещи се щати като Мичиган, Пенсилвания и Уисконсин.Почти двама на всеки трима (62%) от бившите гласоподаватели на Тръмп (т.е. тези, които са гласували за него през 2016 г., но няма да гласуват за него тази година). Те казват, че са променили отношението си към него поради начина, по който той се държи в лицето на пандемията от коронавируса. Освен това близо половината (47%) от бившите гласоподаватели на Тръмп заявиха, че отношението им към него се е променило, отчасти поради характера и поведението му. Демократите заявиха, че убедителната победа на изборите е най-сигурният начин да се избегнат продължителни съдебни спорове и противоречия, които дори могат да прераснат в улични сблъсъци. Тръмп прекара месеци в опити да подкопае доверието в гласуването, особено по пощата.Opinium установи, че преднината на Байдън се дължи на успеха на системата за гласуване по пощата, която вероятно ще счупи всички предишни рекорди на фона на пандемията. Около 55% от гласоподавателите, които възнамеряват да се явят лично на избирателните секции, възнамеряват да гласуват за Тръмп и само 42% за Байдън. Но ако говорим за гласуване по пощата, тогава 75% от избирателите, взели това решение, ще гласуват за Байдън и само 22% за Тръмп. В резултат на това Америка може да се сблъска с такъв феномен като „червен мираж“: може да се случи така, че Тръмп първоначално да поведе в гласуване лице в лице, но след няколко часа или дни Байдън ще може да продължи напред, след като се преброят бюлетините дошли по пощата. Само 30% от избирателите очакват да разберат кой е спечелил изборите непосредствено слрд края им Има опасения, че Тръмп ще използва това време, за да разпространи конспиративни теории или да обяви победа. Половината (50%) от избирателите се страхуват, че ако сегашният президент загуби изборите, той няма да ги приеме. По този въпрос има ясно разминаване по линия на партията: две трети (66%) от избирателите на Тръмп се страхуват, че резултатите от гласуването ще бъдат фалшифицирани. Междувременно републиканците бързат да номинират Ейми Барет за съдия на Върховния съд преди изборния ден. Повече от половината (55%) от американците вярват, че ако Барет бъде одобрен във Върховния съд, ще има пристрастие към консервативната гледна точка. Една трета (32%) вярват, че Върховният съд ще стане „много консервативен“. Двама от всеки петима (41%) избиратели вярват, че обновения Върховен съд ще реши да отмени знаково решение на съда, което легализира аборта в САЩ. И това е въпреки огромната подкрепа за това решение (45%).