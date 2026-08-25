Войната в Украйна:

Директорът на ЦРУ на тайна визита в Москва (ВИДЕО)

25 август 2026, 18:20 часа 766 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Директорът на ЦРУ на тайна визита в Москва (ВИДЕО)

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пристигнал на тайна визита в Москва за срещи, съобщи американската телевизия "CBS News". Новината за посещението му идва, след като на летище "Внуково" в Москва по-рано днес бе забелязан транспортен самолет "Боинг C-17A Глоубмастър III" на Военновъздушните сили на САЩ, заедно с американски дипломатически кортеж, отбелязва Ройтерс.

Нито правителството на САЩ, нито Кремъл са коментирали самоличността на американския официален представител в Русия или целта на посещението. ЦРУ също не е коментирало още тази информация.

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Изглежда, че това е първото досега пътуване на Ратклиф до Русия като директор на ЦРУ, отбелязва "CBS News", позовавайки се на свои информирани източници, въпреки че той поддържа контакти с колегите си от руските разузнавателни служби.

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Снимка: Getty Images

Посещението на Ратклиф идва в момент, когато мирните преговори с Украйна, чрез посредничеството на САЩ, остават до голяма степен в застой, като позициите на страните по основните въпроси все още са далеч една от друга.

Дипломатическата роля на ЦРУ

ЦРУ също така изигра роля в неотдавнашните размени на задържани между САЩ и Русия, включително освобождаването през април 2025 г. на Ксения Карелина, която има двойно американско и руско гражданство, като Ратклиф лично е преговарял по нейния случай. Американската разузнавателна агенция също така е участвала в обмена на затворници през 2024 г., който осигури освобождаването на репортера на "The Wall Street Journal" Еван Гершкович и ветерана от морската пехота Пол Уилън.

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Бившият директор на ЦРУ Уилям Бърнс посети Москва през ноември 2021 г., когато се срещна с висши руски длъжностни лица и разговаря директно с президента Владимир Путин, за да го предупреди да не напада Украйна, припомня БТА.

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ЦРУ Русия САЩ Джон Ратклиф война Украйна
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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