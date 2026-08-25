Директорът на ЦРУ на тайна визита в Москва (ВИДЕО)

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пристигнал на тайна визита в Москва за срещи, съобщи американската телевизия "CBS News". Новината за посещението му идва, след като на летище "Внуково" в Москва по-рано днес бе забелязан транспортен самолет "Боинг C-17A Глоубмастър III" на Военновъздушните сили на САЩ, заедно с американски дипломатически кортеж, отбелязва Ройтерс.

⚡️ A motorcade of cars with U.S. diplomatic license plates was spotted in Moscow



The video emerged following reports that a U.S. Air Force plane had arrived at Vnukovo Airport.



“The Americans have arrived for talks,” a man can be heard saying off-camera. https://t.co/VjeIjJKxoM pic.twitter.com/4VPXGEdEar — NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2026

Нито правителството на САЩ, нито Кремъл са коментирали самоличността на американския официален представител в Русия или целта на посещението. ЦРУ също не е коментирало още тази информация.

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Изглежда, че това е първото досега пътуване на Ратклиф до Русия като директор на ЦРУ, отбелязва "CBS News", позовавайки се на свои информирани източници, въпреки че той поддържа контакти с колегите си от руските разузнавателни служби.

Снимка: Getty Images

Посещението на Ратклиф идва в момент, когато мирните преговори с Украйна, чрез посредничеството на САЩ, остават до голяма степен в застой, като позициите на страните по основните въпроси все още са далеч една от друга.

Дипломатическата роля на ЦРУ

ЦРУ също така изигра роля в неотдавнашните размени на задържани между САЩ и Русия, включително освобождаването през април 2025 г. на Ксения Карелина, която има двойно американско и руско гражданство, като Ратклиф лично е преговарял по нейния случай. Американската разузнавателна агенция също така е участвала в обмена на затворници през 2024 г., който осигури освобождаването на репортера на "The Wall Street Journal" Еван Гершкович и ветерана от морската пехота Пол Уилън.

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Бившият директор на ЦРУ Уилям Бърнс посети Москва през ноември 2021 г., когато се срещна с висши руски длъжностни лица и разговаря директно с президента Владимир Путин, за да го предупреди да не напада Украйна, припомня БТА.