Филмът, който едва не отказа Антъни Хопкинс от киното

През 1999 г. Антъни Хопкинс вече бе навлязъл в 60-те си години и изглеждаше готов да се оттегли. Какво го убеждава, че все още има какво да даде на киното? Причината със сигурност не е била филмът "Тит", в който актьорът изпълнява главната роля, пише "Far Out". Продукцията проследява историята на изтощения от битки римски пълководец Тит Андроник, който след завръщането си от война поема по пътя към гибелта, така, както го представя Уилям Шекспир. Образът е краен, но въпреки това Хопкинс успява да открие частица от себе си в нещастния герой.

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Нощните снимки били дълги, студени, изтощителни и изпълнени с кал. Трудно е да виним 60-годишен човек, че не иска да се подлага на подобно изпитание. Повечето му връстници вероятно биха се настанили удобно с чаша чай и биха обмисляли пенсионирането си. "Стани актьор", казвали те. "Ще бъде забавно", уверявали го, докато Хопкинс треперел от студ и за поредна нощ бил покрит с мръсотия. Подобни условия биха накарали всеки да се откаже, а тази мисъл очевидно е минала и през ума на прочутия актьор.

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"Работехме в 4 ч. сутринта. Седях под ледения дъжд, покрит с кал, и казах на някого: "Мисля, че ми стига толкова с този бизнес. Вече съм малко стар за това", спомня си по-късно той с недоволство. Скоро обаче думите му били извадени от контекста и историята придобила неочаквани размери. "Вестник "The Mail" се добра до тях и написа: "Чуваме, че се пенсионирате". Отговорих с "не", а на следващия ден всичко вече беше в пресата. Просто бях уморен. Актьорите понякога говорят така. Не, всъщност не съм казвал, че се оттеглям", поясни Хопкинс, принуден отново категорично да опровергава слуховете.

Нищо не може да пречупи Антъни Хопкинс

Снимка: Getty Images

По собствените му думи "Тит" несъмнено бил "сложен филм", чието заснемане изисквало координирането на множество елементи и немалко жертви. Проливният дъжд бил една от тях. Колкото и неприятно да е било преживяването обаче, то едва ли би могло действително да пречупи човек като Хопкинс.

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Ако тогава бе напуснал шоубизнеса, актьорът никога нямаше да достигне до положението, в което се намира днес. През 2021 г. той спечели втория си "Оскар" за най-добър актьор за ролята си в "Бащата". На 83-годишна възраст Хопкинс стана най-възрастният носител на отличието. Междувременно участва и в редица забележителни продукции, сред които "Двамата папи" и "Западен свят".

Снимка: Getty Images

Всъщност Хопкинс никога не е възнамерявал сериозно да се откаже. Едва ли би позволил касовият провал на "Тит" да бъде последната точка в кариерата му. Ако предстоеше да се поклони за последен път, финалът трябваше да бъде впечатляващ. А ако днес обмисля тази възможност по-често, забележителните му постижения през последните години със сигурност биха осигурили достоен завършек.

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Хопкинс не е имал намерение да се пенсионира още през 1999 г. Изминалите оттогава 27 години категорично го доказват. Те са свидетелство, че човек с неговата сила и непоколебима решимост не може да бъде сломен лесно. Все пак "Тит" вероятно е променил някои неща за него. Например решението повече да не снима под дъжда в 4 ч. сутринта, пише БГНЕС.

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