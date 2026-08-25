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След тежкия ден за руските рафинерии: Пламна и една от най-големите в Казахстан (ВИДЕО)

25 август 2026, 16:29 часа 903 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След тежкия ден за руските рафинерии: Пламна и една от най-големите в Казахстан (ВИДЕО)

На 25 август избухна пожар в един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Казахстан. Става въпрос за рафинерията в Атирау (АНПЗ). Няма пострадали, съобщиха от пресслужбата на НК „Казмунайгаз“ (КМГ). Съобщава се, че пожарът е възникнал в утаителя на механичните пречиствателни съоръжения от затворен тип. От компанията добавиха, че заводът продължава да работи в нормален режим. Нефтопреработвателният завод в Атирау е един от трите водещи в страната. Проектният капацитет на предприятието е 5,5 милиона тона нефт годишно.

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По-рано стана известно, че Казахстан е дал съгласие да преработва руски нефт в нефтопреработвателния завод „Конденсат“.

Лоши дни и за руските рафинерии

Припомняме, че в последните дни и руските петролни рафинерии претърпяват тежки поражения. Нефтопреработвателният завод в Перм – седмият по големина в Руската федерация по обем на преработката – преустанови работата си, след като на 21 август украински дрон нанесе удар, който повреди съоръженията и предизвика пожар. Ремонтът на съоръжението CDU-4, което осигурява близо 40% от капацитета, може да отнеме 1–2 седмици, съобщи Reuters.

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Не това са единствените проблеми за руските нефтопреработвателни заводи - според губернатора на Ростовска област рафинерията в Новошахтинск също е преустановила работата си вследствие на нападение, извършено през нощта на 24 срещу 25 август.

Губернаторът на Краснодарския край пък тази сутрин потвърди украинска атака, засегнала Афипската рафинерия. Местни жители по-рано съобщиха за удар и пожар в обекта.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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