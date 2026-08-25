След тежкия ден за руските рафинерии: Пламна и една от най-големите в Казахстан (ВИДЕО)

На 25 август избухна пожар в един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Казахстан. Става въпрос за рафинерията в Атирау (АНПЗ). Няма пострадали, съобщиха от пресслужбата на НК „Казмунайгаз“ (КМГ). Съобщава се, че пожарът е възникнал в утаителя на механичните пречиствателни съоръжения от затворен тип. От компанията добавиха, че заводът продължава да работи в нормален режим. Нефтопреработвателният завод в Атирау е един от трите водещи в страната. Проектният капацитет на предприятието е 5,5 милиона тона нефт годишно.
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По-рано стана известно, че Казахстан е дал съгласие да преработва руски нефт в нефтопреработвателния завод „Конденсат“.
Лоши дни и за руските рафинерии
Припомняме, че в последните дни и руските петролни рафинерии претърпяват тежки поражения. Нефтопреработвателният завод в Перм – седмият по големина в Руската федерация по обем на преработката – преустанови работата си, след като на 21 август украински дрон нанесе удар, който повреди съоръженията и предизвика пожар. Ремонтът на съоръжението CDU-4, което осигурява близо 40% от капацитета, може да отнеме 1–2 седмици, съобщи Reuters.
❗️Bingo: Russia’s Perm oil refinery, its seventh-largest by processing volume, halted operations after a Ukrainian drone strike on August 21 damaged units and caused a fire, Reuters reports. Its CDU-4 unit, accounting for nearly 40% of capacity, could take 1-2 weeks to repair.… pic.twitter.com/vyFyawHRAj— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 24, 2026
Не това са единствените проблеми за руските нефтопреработвателни заводи - според губернатора на Ростовска област рафинерията в Новошахтинск също е преустановила работата си вследствие на нападение, извършено през нощта на 24 срещу 25 август.
Губернаторът на Краснодарския край пък тази сутрин потвърди украинска атака, засегнала Афипската рафинерия. Местни жители по-рано съобщиха за удар и пожар в обекта.
Satellite imagery obtained by Radio Svoboda confirms Ukraine’s General Staff claim that the Afipsky oil refinery was hit overnight. The strike damaged a combined gas and gas-condensate processing unit used to produce fuels such as diesel and gasoline and prepare feedstock for… pic.twitter.com/wYV1nX5KY3— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 25, 2026
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