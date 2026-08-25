Спорт:

Жертви и над 100 ранени след взрив в съмнителен руско-китайски газов комплекс, мощни удари в Украйна посред бял ден (ВИДЕО)

25 август 2026, 16:21 часа 903 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Жертви и над 100 ранени след взрив в съмнителен руско-китайски газов комплекс, мощни удари в Украйна посред бял ден (ВИДЕО)

Най-малко петима души са загинали при експлозията и пожара на строителната площадка на газохимическия комплекс "Амур" (AGCC) в далечната Амурска област на Русия. Сред загиналите е и китайски гражданин, служител на подизпълнител. Още 19 души са били хоспитализирани с наранявания от средна до тежка степен, а 104 души са потърсили медицинска помощ заради рани. Общо над 130 души са пострадали, шестима от които са в тежко състояние, гласи информация на руската "Рен ТВ".

Още: Украйна спря две руски рафинерии и забави работата на газов завод, пожар в руско-китайски комплекс (ВИДЕО)

Заводът все още се строи. Газохимическият комплекс „Амур“ е инвестиционен проект на руската компания „СИБУР“ и китайската „Синопек“. Очаква се той да се превърне в един от най-големите заводи за производство на основни полимери в света.

Предварителните данни сочат, че експлозията е станала в спомагателен участък на една от инсталациите. Според съобщения в местни медии преди пожара е избухнал резервоар с метанол. Разследващият комитет е образувал наказателно дело за нарушаване на изискванията за промишлена безопасност на опасни промишлени обекти.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Мистериозно: Американски военнотранспортен самолет кацна в Москва (ВИДЕО)

Малко преди инцидента Амурският газохимически комплекс беше подведен под отговорност за нарушения на безопасността. Проведената през пролетта инспекция от „Ростехнадзор“ (Федерална служба за екологичен, технологичен и ядрен надзор) разкри проблеми със защитата на оборудването срещу експлозии, използването на запалими материали в системите за пречистване на промишлени отпадъчни води, липсата на задължителна маркировка по тръбопроводите и нарушения при работа по паропроводите. От компанията беше поискано да отстрани нарушенията до 25 май, но две от тях така и не бяха отстранени навреме. Съдът установи, че те представляват сериозен риск за работниците и оборудването. На 13 август, няколко дни преди експлозията, „Горно-химическият комбинат“ беше глобен с 50 000 рубли.

Според "Рен ТВ" две седмици преди пожара жителите на Черниговка са се оплаквали от силна миризма на газ.

Руски удари по Краматорск и Чернигов посред бял ден, има десетки ранени

В следобедните часове на 25 август Русия започна да нанася удари по енергийната инфраструктура на украинския град Чернигов в едноименната област (в Северна Украйна). Съобщава се за 10 експлозии в рамките на 10 минути, а в целия град има прекъсвания на тока. Атаката все още продължава към момента на публикуване на материала.

Преди това девет руски въздушни бомби удариха Краматорск (Донецка област, съвсем близо до фронтовата линия), като раниха най-малко 19 души, сред които едно дете, съобщиха местните власти. При атаката бяха нанесени щети на поне 34 жилищни сгради.

Още: Путин "подпали пожара": Коалицията на желаещите без Радев не клекна пред нова заплаха от Кремъл (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русия Китай Амурска област война Украйна чернигов Краматорск Сибур
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес