Жертви и над 100 ранени след взрив в съмнителен руско-китайски газов комплекс, мощни удари в Украйна посред бял ден (ВИДЕО)

Най-малко петима души са загинали при експлозията и пожара на строителната площадка на газохимическия комплекс "Амур" (AGCC) в далечната Амурска област на Русия. Сред загиналите е и китайски гражданин, служител на подизпълнител. Още 19 души са били хоспитализирани с наранявания от средна до тежка степен, а 104 души са потърсили медицинска помощ заради рани. Общо над 130 души са пострадали, шестима от които са в тежко състояние, гласи информация на руската "Рен ТВ".

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Заводът все още се строи. Газохимическият комплекс „Амур“ е инвестиционен проект на руската компания „СИБУР“ и китайската „Синопек“. Очаква се той да се превърне в един от най-големите заводи за производство на основни полимери в света.

Предварителните данни сочат, че експлозията е станала в спомагателен участък на една от инсталациите. Според съобщения в местни медии преди пожара е избухнал резервоар с метанол. Разследващият комитет е образувал наказателно дело за нарушаване на изискванията за промишлена безопасност на опасни промишлени обекти.

More than 100 people were injured in an explosion at the Amur Gas Chemical Complex construction site, Russian media report. One person was previously reported killed. Residents had complained of a strong gas smell two weeks before the fire. Today, an explosion occured. Fires are… pic.twitter.com/lkpCI3JA2t — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 25, 2026

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Малко преди инцидента Амурският газохимически комплекс беше подведен под отговорност за нарушения на безопасността. Проведената през пролетта инспекция от „Ростехнадзор“ (Федерална служба за екологичен, технологичен и ядрен надзор) разкри проблеми със защитата на оборудването срещу експлозии, използването на запалими материали в системите за пречистване на промишлени отпадъчни води, липсата на задължителна маркировка по тръбопроводите и нарушения при работа по паропроводите. От компанията беше поискано да отстрани нарушенията до 25 май, но две от тях така и не бяха отстранени навреме. Съдът установи, че те представляват сериозен риск за работниците и оборудването. На 13 август, няколко дни преди експлозията, „Горно-химическият комбинат“ беше глобен с 50 000 рубли.

Според "Рен ТВ" две седмици преди пожара жителите на Черниговка са се оплаквали от силна миризма на газ.

Руски удари по Краматорск и Чернигов посред бял ден, има десетки ранени

В следобедните часове на 25 август Русия започна да нанася удари по енергийната инфраструктура на украинския град Чернигов в едноименната област (в Северна Украйна). Съобщава се за 10 експлозии в рамките на 10 минути, а в целия град има прекъсвания на тока. Атаката все още продължава към момента на публикуване на материала.

Russia is attacking Chernihiv's energy infrastructure, with 10 explosions reported in 10 minutes and power outages across the city. The attack is ongoing. #Ukraine pic.twitter.com/V7saiVBmjw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 25, 2026

Преди това девет руски въздушни бомби удариха Краматорск (Донецка област, съвсем близо до фронтовата линия), като раниха най-малко 19 души, сред които едно дете, съобщиха местните власти. При атаката бяха нанесени щети на поне 34 жилищни сгради.

Nine Russian aerial bombs struck Kramatorsk, injuring 19 people, including one child. The attack damaged 34 apartment buildings. #Ukraine pic.twitter.com/wbu9jY6g8W — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 25, 2026

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