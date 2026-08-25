Мистериозно: Американски военнотранспортен самолет кацна в Москва (ВИДЕО)

Мистерия обгърна американски военнотранспортен самолет, който във вторник, 25 август, кацна в Москва - по данни от системата за проследяване на полети FlightRadar24. Не е известно кой се е намирал на борда на самолета и защо изобщо машината е в Русия. Когато беше попитан за това, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не разполага с информация за самолета. Американски военни представители, Белият дом, американското посолство в Москва и руското посолство във Вашингтон мълчат, съобщава NBC.
An unusual visitor to Moscow this morning. 👀— Flightradar24 (@flightradar24) August 25, 2026
A US Air Force C-17A Globemaster III flew from Riga to Moscow Vnukovo Airporthttps://t.co/D7vylYesDQ pic.twitter.com/jXbOSj0LXM
От Рига до Москва
Данните от FlightRadar24 показаха, че самолет Boeing C-17A Globemaster III се е приближил към международното летище „Внуково“ в Москва малко след 10 ч. местно време (и българско), след като е излетял от латвийската столица Рига два часа по-рано.
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U.S. Air Force C-17A reportedly lands at Moscow’s Vnukovo Airport— NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2026
Russian media report that a U.S. Air Force C-17A transport aircraft has allegedly landed at Moscow’s Vnukovo Airport.
OSINT analysts tracked its route: on August 23, the aircraft, callsign RCH4555 and… pic.twitter.com/HznpY5Rro3
Данните показват, че самолетът е излетял от съвместната база „Андрюс“ на ВВС на САЩ в Мериленд в неделя следобед, малко преди 17:00 часа източно време, т.е. в 02:00 ч. след полунощ в понеделник, 24 август, българско време.
A U.S. Air Force Boeing C-17 Globemaster III has landed at Moscow's Vnukovo Airport.— Open Source Intel (@Osint613) August 25, 2026
It flew in from Riga, Latvia, and its flight history includes Camp Springs, Maryland, where Joint Base Andrews is located. That base hosts the aircraft used by the U.S. President.
The purpose… pic.twitter.com/FmsYTVTctR
„Андрюс“ е една от ключовите бази за авиацията на американското правителство и президента. Оттам излитат не само Air Force One, но и самолети, превозващи членове на кабинета, генерали, специални пратеници и други официални делегации.
OSINT-анализатори (работещи с данни от публични източници) проследиха маршрута на машината с регистрационен номер 07-7181 - от Чарлстън, през Рига, до руската столица. При полета от латвийския град до Москва не е имало публично обявена дестинация.
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