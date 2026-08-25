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Мистериозно: Американски военнотранспортен самолет кацна в Москва (ВИДЕО)

25 август 2026, 14:59 часа 923 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мистериозно: Американски военнотранспортен самолет кацна в Москва (ВИДЕО)

Мистерия обгърна американски военнотранспортен самолет, който във вторник, 25 август, кацна в Москва - по данни от системата за проследяване на полети FlightRadar24. Не е известно кой се е намирал на борда на самолета и защо изобщо машината е в Русия. Когато беше попитан за това, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не разполага с информация за самолета. Американски военни представители, Белият дом, американското посолство в Москва и руското посолство във Вашингтон мълчат, съобщава NBC.

От Рига до Москва

Данните от FlightRadar24 показаха, че самолет Boeing C-17A Globemaster III се е приближил към международното летище „Внуково“ в Москва малко след 10 ч. местно време (и българско), след като е излетял от латвийската столица Рига два часа по-рано.

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Данните показват, че самолетът е излетял от съвместната база „Андрюс“ на ВВС на САЩ в Мериленд в неделя следобед, малко преди 17:00 часа източно време, т.е. в 02:00 ч. след полунощ в понеделник, 24 август, българско време.

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„Андрюс“ е една от ключовите бази за авиацията на американското правителство и президента. Оттам излитат не само Air Force One, но и самолети, превозващи членове на кабинета, генерали, специални пратеници и други официални делегации.

OSINT-анализатори (работещи с данни от публични източници) проследиха маршрута на машината с регистрационен номер 07-7181 - от Чарлстън, през Рига, до руската столица. При полета от латвийския град до Москва не е имало публично обявена дестинация.

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Москва Русия Внуково американски самолет война Украйна
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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