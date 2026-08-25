Сценарият с България се провалил: Македонска партия твърди, че руски и сръбски служби готвят междуетнически конфликт

"Правителството, с премиер Християн Мицкоски, подготвя сценарий за предсрочни парламентарни избори и изкуствено провокира междуетническо напрежение". Тези обвинения отправиха от опозиционната македонска партия СДСМ, предаде "Телевизия 24". Твърденията им са в контекста на темата за предсрочни парламентарни избори в югозападната ни съседка, започната именно от македонския премиер Християн Мицкоски.

Според Андрей Жерновски сценарият е режисиран от сръбските и руските служби. "След провала на първоначалния сценарий с България, фокусът на правителството ще бъде пренасочен към междуетническите отношения с албанците", каза Жерновски.

"Основната причина за провеждането на изборите е празният бюджет и липсата на икономически резултати от сегашното правителство", смятат още от опозицията в лицето на СДСМ.

ВМРО-ДПМНЕ нарекоха сценария апокалиптичен

"Когато опозицията няма какво да каже, тя сплашва хората на пресконференции и разпространява апокалиптични сценарии", казват от ВМРО ДПМНЕ.

"Още отпреди около две години, когато ВМРО-ДПМНЕ дойде на власт, говореха, че държавата ще фалира, а тогава просто още не беше фалирала, че ще дойдат мигранти, че цените на продуктите ще се повишат много. Какво друго не са измислили?", посочват още управляващите.

Припомняме обаче, че сръбското и руското влияние в югозападната ни съседка бяха отбелязани с тревога в последния доклад на Европейския парламент за Северна Македония от юни тази година.

Същевременно в доклад на Държавния департамент на САЩ за Западните Балкани се казва, че Русия подклажда етнически вражди в региона. ОЩЕ: САЩ започват нова ера в Западните Балкани: Русия умишлено подклажда етнически вражди

Припомняме също, че преди две години САЩ държаха под око ситуацията в югозападната ни съседка след предупреждения на македонския премиер Християн Мицкоски, че страната е изложена на риск от дестабилизация и етнически конфликт, заради албанците, които са на второ място по численост в държават