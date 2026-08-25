Мицкоски пред американска медия за България: В НАТО сме съюзници, а в ЕС същите ни налагат вето

"В една многостранна организация ние сме съюзници с България, с нашия източен съсед. Говоря за НАТО. А в друга многостранна организация, Европейския съюз, имаме същите съюзници от НАТО, които ни налагат ограничения и вето, което не е много, бих казал, приятелски жест. Това са двойните стандарти и правилото за единодушие в самия ЕС". Това е казал македонският премиер Християн Мицкоски пред американската медия Breitbart. Издание - създадено от Стив Банън, т.нар. главен стратег на Тръмп през първия му мандат като президент. То е известно с крайнодясната си реторика и безогледната експлоатация на конспиративни теми.

Мицкоски обаче не е казал нито дума за правата на македонските българии, за делата срещу тях, както и за езика на омразата срещу България и българите, насърчавани от приближени до него македонски медии. Нито за руското и сръбско влияние в югозападната ни съседка.

"Първо беше спорът за името с южната ни съседка Гърция, а сега имаме спор с източната ни съседка България и всички тези спорове по някакъв начин са свързани с нашата идентичност", жалва се още Мицкоски.

"Невидимото бойно поле": Коридор 8 и Коридор 10

Мицкоски описа нацията си като намираща се на „фронтовата линия“ на „невидимо бойно поле“ в зараждаща се икономическа война между Запада – Съединените щати и Европа – и Далечния изток, в Китай.

"Ние сме кръстопът на два много важни паневропейски коридора, но не само паневропейски. Те са важни и за света. Говоря за коридор осем и коридор десет. Каква е целта на двата коридора? Коридор осем свързва Адриатическо и Йонийско море с Черно море, а коридор десет свързва Средиземно и Егейско море с Централна Европа. Коридор осем е много важен поради факта, че веднага щом войната в Украйна приключи и когато започне възстановяването на Украйна, този коридор осем ще бъде много важен за веригата за доставки и на практика това ще направи веригата за доставки по-къса и цената на доставката ще бъде много по-ниска. Що се отнася до коридор десет, заслужава да се спомене, че коридор десет, както казах, свързва Средиземно море, въпреки че имам предвид Егейско море, с централноевропейски страни като Унгария, Австрия и така нататък. На практика, ние сме тук, хипотетично казано, ние сме на фронтовата линия на това невидимо бойно поле. Когато говоря...“ Говорейки за невидимо бойно поле, говоря за китайския интерес в тази част на Европа, европейските интереси на тяхна земя и американските интереси. Защо сме на фронтовата линия на невидимото бойно поле? Защото сега всичко, което идва от изток, всички суровини, всички продукти, се използват в две пристанища в Европа, пристанищата Ротердам и Хамбург. Китай придоби две пристанища в Гърция, пристанището Пирея, и е акционер и в пристанището Солун. Когато говоря за пристанището Пирея, говоря за пълна собственост върху него. Така че на практика те разширяват капацитета на пристанището. Защо? Защото ще им е необходимо, те искат да използват пристанището Пирея за приемане на кораби - и на практика биха искали да свържат тези пристанища Пирея с Централна Европа, което ще съкрати веригата за доставки между 18 и 22 дни. Така че можете да си представите какво означават 18 и 22 дни в днешно време по отношение на разходите и по отношение на повишаване на конкурентоспособността, увеличаване на пространството за маневриране и намаляване на цената", обясни Мицкоски. ОЩЕ: Няма драма да го наричат северномакедонски премиер: Мицкоски се подмазва на Тръмп в медията на Стив Банън