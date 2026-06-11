Евакуираха части от Пентагона: Каква е причината?

Няколко етажа и коридора в Пентагона бяха заключени, а други евакуирани, след като системите за мониторинг на качеството на въздуха откриха възможен проблем с опасни материали. Чиновници от Пентагона заявиха, че са внедрени предпазни мерки, включително заповеди за прикритие на място в засегнатите зони, докато се разследва причината.

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Екипи за опасни материали от Пентагона и пожарното управление на окръг Арлингтън реагират на място. Не са докладвани наранявания или конкретно опасно вещество, а разследването продължава.

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