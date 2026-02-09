Оставката на Румен Радев:

Европа поема командването: САЩ предават ключови позиции в НАТО на европейски офицери

09 февруари 2026, 23:20 часа 485 прочитания 0 коментара
САЩ ще предадат контрола над два от най-важните командни поста на НАТО на европейски офицерпи. Става въпрос за този в Неапол, Италия, и в Норфолк, щата Вирджиния, който отговаря за Северния Атлантик и неотдавна към него премина отбраната на скандинавските членове. Това решение е в съответствие с призивите на президента на САЩ Доналд Тръмп европейските държави да поемат повече отговорност за собствената си сигурност и да се развие концепцията за „НАТО, водено от Европа“.

В рамките на преструктурирането на командването, европейски офицери ще поемат ръководството на Allied Joint Force Command в Наполи и Joint Force Command в Норфолк, които в момента се управляват от американски адмирали.

В същото време САЩ ще запазят контрола над три по-ниски по ранг командвания с ключова оперативна роля – Allied Air Command, Allied Maritime Command и Allied Land Command, посочиха военни източници.

Официален представител на НАТО заяви, че съюзниците са се съгласили с новото разпределение на отговорностите, при което европейските членки, включително най-новите, ще имат по-значима роля в военното ръководство на Алианса. „Решението се отнася до планирането на бъдещи ротации“, добави той, като уточни, че допълнителни подробности ще бъдат обявени своевременно. Промените в командването бяха предварително съобщени от френското издание La Lettre и от Politico.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
НАТО САЩ Съвместно командване на силите Норфолк
