Рокада: Нова двойка водещи поема сутрешния блок на bTV

Близо два месеца, откакто Мария Цънцарова и Златимир Йочев не водят сутрешния блок на БиТиВи, нови водещи заемат местата им. Журналистите Богомил Грозев и Юлия Манолова ще бъдат на екран от другия понеделник, 16 февруари, съобщи "24 часа".

Още: BTV срещу Паси: Журналистиката не е параван за монолози

Юлия Манолова започва журналистическата си кариера в "Евроком". По-късно става водеща на сутрешния блок "Денят започва" по БНТ, както и на предаването "БНТ Такси" и новинарските емисии "По света и у нас". От септември 2020 г. е в Нова телевизия като продуцент на предаването "Пресечна точка". От няколко месеца обаче тя пое предаването, като заместваше Анна- Мария Конова, докато е в майчинство. В понеделник медията се "раздели" с нея, като пожела успех в бъдещите начинания и обяви заместничката - Юлия Наева, която досега водеше новините по "Нова Нюз".

Още: В подкрепа на Цънцарова: Стотици журналисти и граждани пиха кафе пред bTV

Богомил Грозев също бе кадър на Нова телевизия до 2020 г., когато обяви, че става директор на общинския институт "Старинен Пловдив". Грозев всъщност се завръща в Би Ти Ви, защото работи там като репортер, преди да започне в "Нова тв".

Още: Gen Z атакува: "Будителят на годината" подари на bTV чашата на Цънцарова (ВИДЕО)

На 19 декември миналата години Би Ти Ви обяви, че променя формата на "Тази сутрин" и Мария Цънцарова няма да е част от него. Тогава репортерите Росен Цветков и Гергана Венкова временно поеха ефира. Екранният партньор на Цънцарова Златимир Йочев стана водещ на "Интервюто на деня" след централната емисия на новините.

Още: Паунова: Фризьор, гримьорка и чистачка можаха да бойкотират bTV, "журналисти" - не