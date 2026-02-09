Войната в Украйна:

Рокада: Нова двойка водещи поема сутрешния блок на bTV

09 февруари 2026, 22:38 часа 622 прочитания 0 коментара
Близо два месеца, откакто Мария Цънцарова и Златимир Йочев не водят сутрешния блок на БиТиВи, нови водещи заемат местата им. Журналистите Богомил Грозев и Юлия Манолова ще бъдат на екран от другия понеделник, 16 февруари, съобщи "24 часа".

Юлия Манолова започва журналистическата си кариера в "Евроком". По-късно става водеща на сутрешния блок "Денят започва" по БНТ, както и на предаването "БНТ Такси" и новинарските емисии "По света и у нас". От септември 2020 г. е в Нова телевизия като продуцент на предаването "Пресечна точка". От няколко месеца обаче тя пое предаването, като заместваше Анна- Мария Конова, докато е в майчинство. В понеделник медията се "раздели" с нея, като пожела успех в бъдещите начинания и обяви заместничката - Юлия Наева, която досега водеше новините по "Нова Нюз".

Богомил Грозев също бе кадър на Нова телевизия до 2020 г., когато обяви, че става директор на общинския институт "Старинен Пловдив". Грозев всъщност се завръща в Би Ти Ви, защото работи там като репортер, преди да започне в "Нова тв".

На 19 декември миналата години Би Ти Ви обяви, че променя формата на "Тази сутрин" и Мария Цънцарова няма да е част от него. Тогава репортерите Росен Цветков и Гергана Венкова временно поеха ефира. Екранният партньор на Цънцарова Златимир Йочев стана водещ на "Интервюто на деня" след централната емисия на новините.

