Мексико изпраща два кораба с хуманитарна помощ за Куба

Мексиканското правителство обяви, че изпраща над 814 тона провизии за кубинското население на борда на два кораба от военноморските сили, които са напуснали пристанището на Веракрус, предаде Франс прес, цитирани от БТА. Изпращането на тази помощ от правителството на лявата президентка Клаудия Шейнбаум се случва в момент, в който страната ѝ продължава да преговаря за евентуална доставка на петрол за Куба, без да бъде санкционирана от САЩ.

Куба е изправена пред тежка криза

Снимка: Getty images

Кубинските власти са информирали авиокомпаниите, обслужващи страната, че доставките на керосин ще бъдат преустановени за един месец, считано от полунощ днес, поради енергийната криза, съобщи представител на европейска авиокомпания.

Куба е изправена пред много тежка енергийна криза след прекратяването на доставките на петрол от Венецуела под натиска на САЩ и заплахите на Вашингтон да наложи мита на страните, които ѝ продават петрол, припомня АФП.

Припомняме, че Куба не е получавала петрол от Венецуела от декември, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди пълна блокада на движението на санкционирани петролни танкери, доставящи нефт за Куба. Каракас беше стратегически съюзник на Хавана в Южна Америка. Но след падането от власт на венецуелския лидер Николас Мадуро, който бе заловен от американските въоръжени сили в началото на януари, Куба загуби важен партньор. Впоследствие Тръмп заплаши да наложи мита върху доставчиците на петрол за Куба, което подтикна Мексико, доскоро най-големият снабдител с петролни продукти на острова, да прекрати доставките.

С цел пестене на енергия държавната администрация ще работи само от понеделник до четвъртък, съобщиха официални представители. Автобусният, железопътният и фериботният транспорт ще бъдат значително ограничени, а държавни служители може да бъдат пренасочвани към други, по-важни сектори, където има кадрови недостиг.

