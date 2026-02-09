Армиите на страните-членки на НАТО, особено американската, продължават да се готвят за война в стила на миналия век чрез военни учения, до голяма степен игнорирайки технологичните реалности на руско-украинския конфликт. Ярък пример за това е съвместното учение между румънски и американски танкови екипажи от 29 януари до 4 февруари. Това отбелязва изданието Defense Romania, което уточнява, че румънските и американските военни са провели съвместни тактически учения на ниво подразделение, практикувайки командване на войски и стрелби както през деня, така и през нощта.

Танковете

Румънската страна е използвала танкове TR-85M1 Bizonul (далечен роднина на съветския Т-55), докато американската страна е използвала M1A2 SEPv2 Abrams. Украинският портал за военни анализи Defense Express отбеляза, че ученията, така както са проведени, не допринасят много за подготовката на танковите екипажи за война в съвременни условия.

По-специално, танковете са били напълно лишени от всякаква защита срещу дронове, която е от съществено значение за съвременните бойни полета.

Подценяване на дроновете

Както съобщи UNIAN в американската армия все още вярват, че в една голяма война, например с Китай или Русия, американските въоръжени сили биха могли да се справят без мащабно използване на дронове. Някои американски военни служители са убедени, че безпилотните летателни апарати са станали широко разпространени по фронтовата линия в Украйна поради недостиг на артилерия, а не заради тяхната ефективност.

