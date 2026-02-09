Любопитно:

Епстийн поръчал над 1000 л сярна киселина за острова си

09 февруари 2026, 16:48 часа 351 прочитания 0 коментара
Епстийн поръчал над 1000 л сярна киселина за острова си

Джефри Епстийн е поръчал над 1000 литра сярна киселина за своя остров. Покупката е станала на 6 декември 2018 г., когато обвиненият за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, е платил за закупуването на шест 55-галонови барела (1249 литра) сярна киселина. Епстийн е платил 5000 долара за доставка до острова си, съобщи International Business Times, позовавайки се на досиетата на Епстийн.

Скандалът с Епстийн взе главата на шефа на кабинета на британския премиер

Началото на разследването

Покупката на киселината е станала, след като ФБР започна разследване за трафик на деца с цел сексуална експлоатация. В социалните медии се появиха предположения, че Епстийн е поръчал сярната киселина, за да скрие телата на деца, които според съобщенията са сред неговите жертви, предаде Медуза.ио.

Още: Досиетата "Епстийн" разтревожиха принц Уилям и Кейт

На 8 февруари 2026 г. AP съобщи, че ФБР смята, че Епстийн е малтретирал сексуално непълнолетни момичета, но не е ръководил мрежа за трафик на деца с цел сексуална експлоатация.

Удушени момичета

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На 7 февруари 2026 г. се появи информация, че финансистът милионер и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн е наредил "две чуждестранни момичета" да бъдат погребани близо до пустинното му ранчо, след като били "удушени до смърт по време на сексуална сесия с фетиш елементи". Това се твърди в имейл, цитиран от RadarOnline.com, който е изпратен от мъж, работил за Епстийн, като мъжът добавя, че телата са "някъде сред хълмовете" извън ранчото на Епстийн в Ню Мексико.

Още: "Стига с очернянето": Бивш премиер на Гърция отрича връзки с Епстийн

Имейлът, озаглавен "Поверително: Джефри Епстийн", съдържа и линкове към 7 видеоклипове, за които се твърди, че показват Епстийн докато прави секс с непълнолетни момичета. Имейлът е препратен на ФБР само три месеца след като Епстийн почина в ареста в поправителен център в Ню Йорк, където очакваше съдебен процес.

Епстийн наредил две удушени момичета да бъдат погребани край ранчото му?

Снимки: Getty images

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
сярна киселина Джефри Епстийн Досиетата Епстийн
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес