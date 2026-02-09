Епстийн поръчал над 1000 л сярна киселина за острова си

Джефри Епстийн е поръчал над 1000 литра сярна киселина за своя остров. Покупката е станала на 6 декември 2018 г., когато обвиненият за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, е платил за закупуването на шест 55-галонови барела (1249 литра) сярна киселина. Епстийн е платил 5000 долара за доставка до острова си, съобщи International Business Times, позовавайки се на досиетата на Епстийн.

Скандалът с Епстийн взе главата на шефа на кабинета на британския премиер

Началото на разследването

Покупката на киселината е станала, след като ФБР започна разследване за трафик на деца с цел сексуална експлоатация. В социалните медии се появиха предположения, че Епстийн е поръчал сярната киселина, за да скрие телата на деца, които според съобщенията са сред неговите жертви, предаде Медуза.ио.

Още: Досиетата "Епстийн" разтревожиха принц Уилям и Кейт

На 8 февруари 2026 г. AP съобщи, че ФБР смята, че Епстийн е малтретирал сексуално непълнолетни момичета, но не е ръководил мрежа за трафик на деца с цел сексуална експлоатация.

Удушени момичета

На 7 февруари 2026 г. се появи информация, че финансистът милионер и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн е наредил "две чуждестранни момичета" да бъдат погребани близо до пустинното му ранчо, след като били "удушени до смърт по време на сексуална сесия с фетиш елементи". Това се твърди в имейл, цитиран от RadarOnline.com, който е изпратен от мъж, работил за Епстийн, като мъжът добавя, че телата са "някъде сред хълмовете" извън ранчото на Епстийн в Ню Мексико.

Още: "Стига с очернянето": Бивш премиер на Гърция отрича връзки с Епстийн

Имейлът, озаглавен "Поверително: Джефри Епстийн", съдържа и линкове към 7 видеоклипове, за които се твърди, че показват Епстийн докато прави секс с непълнолетни момичета. Имейлът е препратен на ФБР само три месеца след като Епстийн почина в ареста в поправителен център в Ню Йорк, където очакваше съдебен процес.

Епстийн наредил две удушени момичета да бъдат погребани край ранчото му?

Снимки: Getty images