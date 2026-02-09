Войната в Украйна:

"Обида": Тръмп атакува шоуто на Bad Bunny на Супербоул

Президентът на САЩ Доналд Тръмп критикува изпълнението на Bad Bunny по време на полувремето на Супербоул, като заяви, че то е "обида" за нацията и че никой не може да разбере това новаторско представление на испански език. "Никой не разбира и дума от това, което казва този човек", написа Тръмп в платформата си Truth Social, въпреки че официалните данни на правителството сочат, че над 41 милиона американци говорят испански.

ОЩЕ: Грандиозно шоу на Супербоул: Звездни изпълнители се качват на сцената

Той също така каза, че шоуто, което честваше Пуерто Рико, територията на САЩ, където е роден изпълнителят, е било "абсолютно ужасно".

Пуерториканската суперзвезда Bad Bunny превърна Супербоул в гигантско улично парти, изпълнявайки хитовете си на една от най-големите сцени в света и ставайки първият изпълнител в историята, който изнася шоу на полувремето само на испански език.

Очакванията към 31-годишния рапър и певец бяха високи, на фона на бурни спекулации дали той ще използва платформата си, за да поднови критиките си към администрацията на президента Доналд Тръмп пред десетки милиони зрители.

Само преди седмица на наградите "Грами", където спечели престижната награда за Албум на годината, Bad Bunny направи силно политическо изявление срещу мащабните преследвания на имигранти от администрацията на Тръмп, като си спечели овации, когато извика "ICE вън" от сцената.

ОЩЕ: Исторически награди "Грами": Bad Bunny с отличието за албум на фона на анти-Тръмп изказвания (СНИМКИ+ВИДЕО)

Но изключително популярният музикант, чието истинско име е Бенито Антонио Мартинес Окасио, изпълни обещанието си от преди концерта да сподели с радост своята култура, като се фокусира върху важността на единството, вместо да посочва конкретни разделения в американското общество или да назовава имена. 

В декор с плантация за захарна тръстика, традиционна количка "пирагуа" за продажба на лакомства и дори сватба, той започна с "Titi Me Pregunto" и феминисткия химн "Yo Perreo Sola", а танцьори подгряваха парти атмосферата.

ОЩЕ: Връчиха наградите "Грами" за латино музика. Кои изпълнители триумфираха

Сред изненадващите музикални гости бяха Лейди Гага, която изпя латино версия на хита си "Die with a Smile" – единственият английски текст в шоуто, и пуерториканският певец Рики Мартин.

В края на изпълненията, след като изброи латиноамериканските страни, Пуерто Рико и Съединените щати, Bad Bunny изстреля футболна топка с надпис "Заедно сме Америка". На гигантския екран в стадиона се четеше  "Единственото нещо, по-силно от омразата, е любовта".

Виолета Иванова
