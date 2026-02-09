Часове след свободата: Съмишленик на Мачадо е отвлечен

Един от най-близки сподвижници на лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо е бил отвлечен само часове, след като е бил освободен от затвора, предаде Асошиейтед прес, цитирана пот БТА. Правителството на Венецуела освободи вчера от затвора няколко изтъкнати представители на опозицията, след дълги, политически мотивирани задържания.

Насилствено отведен

Носителката на Нобеловата награда за мир за 2025 г. заяви в социалните мрежи, че Хуан Пабло Гуанипа е бил отведен около полунощ от жилищен комплекс в столицата Каракас.

"Тежко въоръжени мъже, облечени в цивилни дрехи, пристигнаха в четири превозни средства и го отведоха насилствено. Настояваме за незабавното му освобождаване", заяви тя в социалната мрежа "X".

Освобождаването на опозиционерите се извършва, докато временната президентка Делси Родригес е подложена на нарастващ натиск да пусне на свобода хора, чието задържане се свързва с политическата им дейност.

Освобождаването им следва посещението във Венецуела на представители на върховния комисар на ООН по правата на човека. Правителството на страната все още не е коментирало случващото се.

Родригес положи клетва като изпълняващ длъжността президент на Венецуела след залавянето на президента Николас Мадуро от американски военни на 3 януари тази година и принудителното му отвеждане в САЩ, където бе изправен на съд за наркотероризъм. Правителството на Родригес започна да освобождава затворници дни по-късно.

"Убеден съм, че страната ни се е променила напълно", заяви бившият губернатор Гуанипа пред репортери малко след освобождаването си. В затвора той прекара 8 месеца. "Убеден съм, че сега зависи от всички нас да се съсредоточим върху изграждането на свободна и демократична държава", допълни той.