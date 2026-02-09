Португалия с нов президент

Умереният социалист Антонио Жозе Сегуро постигна убедителна победа и петгодишен мандат като президент на Португалия на балотажа в неделя, побеждавайки крайнодесния си, антисистемен съперник Андре Вентура, съобщава "Ройтерс". При преброени 95% от гласовете Сегуро събира 66 процента. Вентура изостава с 34%, но все пак е на път да си осигури много по-силен резултат от 22,8%, които неговата антиимигрантска партия "Шега" постигна на миналогодишните общи избори. Гласовете в големи градове като Лисабон и Порто се броят към края. Две екзит полове поставиха Сегуро в диапазона 67%-73%, а Вентура - 27%-33%.

Сегуро - първият президент социалист от 20 години

Сегуро става първият социалистически държавен глава от 20 години, наследявайки консерватора Марселу Ребелу де Соуза след два мандата.

"Отговорът, който португалският народ даде днес, ангажиментът му към свободата, демокрацията и бъдещето на нашата страна, ме кара естествено да се чувствам трогнат и горд с нашата нация", каза 63-годишният Сегуро пред репортери.

Поредица от бури през последните дни не успяха да възпрат избирателите, като избирателната активност беше приблизително същата като на първия тур на 18 януари, въпреки че няколко малки общини трябваше да отложат гласуването с една седмица поради наводнения.

Миналата година "Шега" стана втората по големина парламентарна сила, изпреварвайки социалистите и оставайки зад управляващия центристко-дясно алианс, който събра 31,2%. Въпреки загубата си в неделя, 43-годишният Вентура сега може да се похвали с повишена подкрепа, отразяваща нарастващото влияние на крайната десница в Португалия и голяма част от Европа.

"Цялата политическа система, както вдясно, така и вляво, се обедини срещу мен", каза Вентура пред репортери, докато напускаше католическа литургия в центъра на Лисабон. "Въпреки това вярвам, че лидерството на десницата е определено и осигурено днес. Очаквам да водя това политическо пространство от този ден нататък."

Сегуро се представя като кандидат на "модерна и умерена" левица, която може активно да посредничи за предотвратяване на политически кризи и защита на демократичните ценности. Въпреки това той предупреди, че ако бъде избран, няма да приеме предложеното от малцинственото правителство законодателство за трудова реформа, освен ако синдикатите, които го разглеждат като облагодетелстващо работодателите за сметка на правата на работниците, първо не се съгласят с него.

Правителството твърди, че преразглеждането на трудовия кодекс е от съществено значение за повишаване на производителността и икономическия растеж.

Президентството на Португалия е до голяма степен церемониална роля, но притежава някои ключови правомощия, включително възможността да разпуска парламента и да блокира законодателство при определени обстоятелства.