Иди ми, дойди ми: Русия е отхвърлила всички предложения на Тръмп за преговори и мир

Русия е отхвърлила всички предложени преговори с Украйна през последните седмици, включително тристранни формати с участието на американския президент Доналд Тръмп или с други високопоставени американски служители. Това стана ясно от изказване на вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пред FoxNews в неделя.
Той добави, че Москва продължава да избягва диалога въпреки продължаващите усилия на Вашингтон да настоява за мир.
Снимка: Getty images
"Те отхвърлят всички предложени срещи. Русия трябва да се събуди и да приеме реалността - много хора умират. Колко още хора се надяват да убият? Отговорът е - надяваме се не много", бяха част от думите на Ванс.
